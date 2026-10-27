Colonos israelíes provocan altercados en una Cisjordania cercada en la jornada electoral

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Jerusalén, 27 oct (EFE).- Colonos israelíes prendieron fuego a tres vehículos en el pueblo de Umm Safa, al noroeste de Ramala, en las primeras horas de este martes electoral en Israel, en el que las fuerzas de seguridad israelí han cercado Cisjordania de cara a esta jornada decisiva para su deriva política.

Los asaltantes se colaron en el poblado pasada la media noche, incendiaron los tres vehículos y dibujaron eslóganes racistas en varias pareces de la localidad, relató el jefe del concilio local, Marwan al Sabah, a la agencia local de noticias Wafa.

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Las fuerzas israelíes han reforzado el cerco sobre Cisjordania de cara a la jornada electoral, incluyendo la reciente ofensiva sobre Hebrón, donde son ya 4.969 personas de 780 familias las que han sido expulsadas de sus casas por los militares israelíes, según el recuento más reciente compartido este martes con EFE por el ayuntamiento de la localidad palestina.

El tránsito de palestinos en Cisjordania, especialmente desde y hacia Ramala, se ha visto bloqueado por las fuerzas de seguridad de Israel, que cerraron todos los accesos a la capital administrativa de facto de Palestina y establecieron puntos de control a lo largo de rutas alternativas usadas por palestinos, informó Wafa.

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Adicionalmente, las fuerzas israelíes llevaron a cabo una serie de redadas generalizadas en la región, detenido a varias personas, entre ellas antiguos prisioneros, y han sometido a interrogatorios a otras tantas durante incursiones en las localidades de Qabatiya, Jaba y Maythalun, al sur de la ciudad de Yenín, según el Club de Presos Palestinos.

Israel acoge este martes unas reñidas elecciones clave para el futuro del primer ministro, Benjamín Netanyahu, y las primeras celebradas desde los ataques de las milicias propalestinas de Hamás hace tres años, que han marcado el recrudecimiento del conflicto palestino-israelí, el empeoramiento de la seguridad en Cisjordania ocupada y la destructiva ofensiva sobre Gaza.

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