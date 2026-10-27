Lamine Yamal e Inés García acaparan todas las miradas en la gala del Balón de Oro 2026

27/10/2026 Lamine Yamal e Inés García en la Gala del Balón de Oro. El teatro London Palladium ha sido el escenario que ha acogido, por primera vez en su historia fuera de París, la noche más glamourosa del mundo del fútbo, la gala del Balón de Oro 2026, premios que este año celebran su 70ª edición y con los que la revista France Football reconoce a los mejores jugadores masculinos y femeninos de la temporada, al mejor entrenador, o al mejor club entre otros. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD CONTACTO PHOTO

Guardar

El teatro London Palladium ha sido el escenario que ha acogido, por primera vez en su historia fuera de París, la noche más glamourosa del mundo del fútbo, la gala del Balón de Oro 2026, premios que este año celebran su 70ª edición y con los que la revista France Football reconoce a los mejores jugadores masculinos y femeninos de la temporada, al mejor entrenador, o al mejor club entre otros.

Las estrellas del balón se han dado cita en una noche única en la que, dejando rivalidades a un lado, hemos visto juntos a nombres como Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri, Olise, Dembele, Harry Kane o Diomande y en la que, ante la ausencia de Ester Expósito -que no ha acompañado al delantero frances del Real Madrid aunque muchos apostaban porque sería su 'presentación oficial' después de 9 meses juntos en los que han sido pillados por los paparazzi en infinidad de ocasiones-, hubo una pareja que acaparó todos los flashes a su paso por la alfombra roja.

PUBLICIDAD

Confirmando que su historia de amor está más que afianzada, Lamine ha acudido a la gala en la que aspiraba a convertirse en el mejor jugador del año con Inés García, protagonizando el posado más aplaudido de la noche no solo por su complicidad sino también por sus looks coordinados que destilaban sofisticación.

Mientras el futbolista del Barça ha sorprendido con un arriesgado traje negro con pantalón de corte oversize, americana corta con botón dorado y una enorme flor rosa tridimensional en la solapa que ha desatado numerosos memes en redes sociales, su novia ha impactado con un espectacular vestido negro de corte ajustado con hombreras marcadas y espalda descubierta del diseñador italiano Giuseppe di Morabito, que ha combinado con guantes largos y stilettos al tono.

PUBLICIDAD

Consciente de que su nombre sonaba con fuerza para hacerse con el Balón de Oro 2026, Yamal ha ido a la ceremonia además con su padre Mounir Nasraoui -desmintiendo así los rumores de distanciamiento-, su madre Sheila Ebana, su hermanito Keyne (4) -que graciosísimo con traje negro y pajarita se desenvolvió con soltura frente a las cámaras-, y su pandilla de amigos.

Fue el ingés Kane el que se llevó el premio más codiciado de la noche, pero el jugador de la Selección Española se ha hecho por tercer año consecutivo con el Trofeo Kopa como mejor jugador en la categoría sub-21, y ha sido muy aplaudido su discurso al recoger su galardón, cuando se ha acordado de su compañero Pau Cubarsí y ha confesado que le hubiese gustado que fuese él el ganador: "Es un honor estar aquí y poder recibir este premio. Me hubiera gustado que aquí estuviera Cubarsí, mi compañero de equipo, porque creo que este premio tiene que ser para él, se lo merece; lleva tiempo dando un nivel increíble y ojalá se lo hubiera llevado él" ha expresado.

PUBLICIDAD

"Estoy muy feliz de seguir recibiendo estos premios. Se lo agradezco a mi club, a mi Selección, a todos. Tengo que seguir trabajando para poder conseguir títulos colectivos e individuales como este", ha añadido.