Al menos un muerto y diez heridos en un nuevo ataque de Rusia contra Kiev

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Al menos una persona ha muerto y otras diez han resultado heridas en las últimas horas como consecuencia de un ataque con misiles balísticos y drones perpetrado por las fuerzas rusas contra zonas residenciales, educativas y médicas de la capital de Ucrania, Kiev, según han informado las autoridades locales.

El alcalde de la ciudad, Vitali Klitschko, ha detallado que nueve de los diez heridos han tenido que ser trasladados a centros hospitalarios, encontrándose tres de ellos en estado grave. La mayoría de los afectados son estudiantes que se encontraban en una residencia universitaria en el distrito de Desnianski, cuyas instalaciones sufrieron daños severos.

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La víctima mortal perdió la vida en las inmediaciones de un supermercado en el distrito de Dniprovski, donde la onda expansiva de los proyectiles destrozó además las ventanas de las unidades de cuidados intensivos de dos centros médicos.

Durante las labores de asistencia, una ambulancia que se dirigía a atender las emergencias fue atacada, lo que provocó heridas a un sanitario y a un técnico, aunque ambos se encuentran fuera de peligro y continuaron trabajando. Los bombardeos rusos, que desencadenaron alertas aéreas a lo largo de toda la noche, también causaron daños en un edificio administrativo del distrito de Podilski y en varias zonas residenciales donde los equipos de emergencia buscan a posibles personas atrapadas bajo los escombros.

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La Administración Militar de la Ciudad de Kiev ha denunciado que los misiles balísticos han impactado directamente contra "lugares muy concurridos" de la ciudad, como parques y estaciones de metro, subrayando la total ausencia de objetivos militares en las inmediaciones.

Ante esta nueva ola de ataques, las autoridades ucranianas han instado a sus socios occidentales a cumplir "con prontitud" los acuerdos para el envío de sistemas de defensa antiaérea y a dotar a Ucrania de las herramientas necesarias para destruir las plataformas de lanzamiento rusas.

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La Fuerza Aérea ucraniana ha señalado que las fuerzas rusas han lanzado durante las últimas horas varios misiles balísticos tipo Iskander y 280 drones, antes de afirmar que dos de los proyectiles y 255 aparatos aéreos no tripulados han sido derribados por los sistemas de defensa antiaérea.

Sin embargo, ha apuntado en un comunicado publicado a través de redes sociales que se han registrado impactos en 25 puntos del país, así como la caída de fragmentos de las interceptaciones en otras 16 ubicaciones. "Numerosos drones siguen en el aire, por lo que las operaciones de combate están activas", ha zanjado.

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Por su parte, el Ministerio de Defensa ruso ha reivindicado un "ataque masivo" con "armas de precisión" y drones contra "empresas del complejo militar-industrial" e "infraestructura de transporte" en Kiev, entre ellos un importante puente situado en la capital de Ucrania. Además, han sido atacados "un centro logístico" en Járkov y un buque frente a las costas de Odesa.