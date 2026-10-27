Las librerías serán el eje temático de la Feria del Libro de Madrid 2027

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La Feria del Libro de Madrid ha anunciado que las librerías serán el centro de su 86ª edición, que se celebrará en 2027, coincidiendo con el 50º aniversario de la Asociación de Librerías de Madrid.

"La elección de las librerías como eje central de la edición de 2027 adquiere especial significado en un momento de importantes desafíos para el sector. La presión inmobiliaria, el incremento de los costes de funcionamiento y los cambios en los hábitos de consumo plantean dificultades para la continuidad de numerosos establecimientos, especialmente para las librerías independientes. La decisión obedece a la voluntad de aprovechar esta conmemoración para dar un protagonismo especial a las librerías y a los profesionales", ha señalado la institución en un comunicado.

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Según la Feria del Libro de Madrid, este enfoque pondrá el acento en la contribución de las librerías a la vida cultural de Madrid como agentes culturales fundamentales, y en su papel como espacios de encuentro y motores de promoción de la lectura, así como en su capacidad como puentes para conectar a autores, editores y lectores.

"Una amplia labor en la cadena del libro que va mucho más allá de la venta y que resulta esencial para fomentar la lectura, descubrir nuevas voces y mantener vivo el tejido cultural de barrios y municipios", afirma la entidad.

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La programación de la próxima edición permitirá descubrir la diversidad del tejido librero, conocer las historias de sus profesionales y reflexionar sobre los retos y oportunidades que marcarán el futuro de estos espacios culturales.

Con este hilo conductor, la Feria del Libro de Madrid 2027 aspira a convertirse en una "gran librería abierta a la ciudad", un espacio que reproduzca y amplifique la experiencia de entrar en una librería: descubrir libros, recibir recomendaciones, encontrar nuevas voces, participar en clubes de lectura y compartir intereses con otras personas.

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TRES ANIVERSARIOS PARA RECONOCER UNA TRAYECTORIA COMPARTIDA

La celebración del 50º aniversario de la Asociación de Librerías de Madrid será, por tanto, uno de los grandes acontecimientos que marcarán la próxima edición de la Feria. Medio siglo de trayectoria que invita a reconocer la contribución de las librerías madrileñas a la difusión de la cultura y al acercamiento de los libros a sucesivas generaciones de lectores.

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A esta efeméride se suman también el 50º aniversario de la Asociación de Editores de Madrid y los 60 años de la Feria del Libro de Madrid en El Retiro, escenario de innumerables encuentros entre libreros, autores, editores y lectores, y uno de los espacios culturales más reconocibles de la ciudad.

Con este planteamiento, la Feria del Libro de Madrid 2027 quiere reconocer en esta edición a las librerías como agentes esenciales para la cultura y la vida de las ciudades, y situar a sus profesionales en el centro de una celebración que también será una invitación a descubrir, visitar y apoyar estos espacios.

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