La 'OPEP del gas' busca afianzarse como un actor clave en la escena energética global

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Moscú, 27 oct (EFE).- Los miembros del Foro de Países Exportadores de Gas (FPEG), conocido como la 'OPEP del gas', aprobaron este martes tras su cumbre en Moscú una declaración final en la que expresaron su determinación en fortalecer el rol de la organización en la escena internacional.

"(Expresamos nuestra determinación) en reforzar la posición del FPEG, como principal plataforma intergubernamental mundial para coordinar las posiciones estratégicas de los países miembros del Foro en materia de gas natural, incluidas las condiciones del mercado y la promoción del gas", señala la Declaración de Moscú.

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Entre otras cosas, acordaron crear mecanismos de reacción ante crisis en el mercado de gas, promover la transición hacia una economía baja en carbono a través del uso de gas natural y fortalecer el liderazgo ecológico del este hidrocarburo.

En el texto de la declaración también se destaca la creciente importancia de gas natural para el desarrollo sostenible y la promoción de la estrategia de mitigación y adaptación al cambio climático.

Los países miembros, además de defender el derecho soberano sobre los recursos naturales en su territorio, abogaron por diversificar las rutas de suministro.

A su vez, la declaración hace hincapié en un precio justo para el gas a través de la firma de contratos a largo plazo, la diversificación de los mecanismos de fijación de precios y la introducción de tecnologías modernas.

En cuanto a las amenazas geopolíticas, alertaron del impacto en el sector de las tensiones en Oriente Medio, región que acoge grandes reservas de gas.

La cumbre de FPEG comenzó con la intervención del presidente ruso, Vladímir Putin, quién destacó el creciente papel de gas natural "como pilar de la energía, la industria y el sector agrícola mundiales".

El mandatario ruso subrayó que el consumo de este hidrocarburo aumentó un 1,2 % en el año 2025, alcanzando los 4,2 billones de metros cúbicos, y aseguró que esta tendencia continuará, llegando hasta los 5,5 billones de metros cúbicos anuales.

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Según Putin, los países que integran FPEG, abarcan el 70 % de las reservas mundiales de gas natural y cerca del 40 % de sus exportaciones mundiales.

FPEG es una organización interparlamentaria formada por 12 miembros: Argelia, Bolivia, Catar, Egipto, Emiratos Árabes, Guinea Ecuatorial, Irán, Libia, Nigeria, Rusia, Trinidad y Tobago y Venezuela.

Otros países tienen estatus de observador: Azerbaiyán, Angola, Irak, Mauritania, Malasia, Mozambique, Perú y Senegal.

La primera cumbre de los líderes de la FPEG tuvo lugar en 2011 en la capital de Catar, Doha, donde se encuentra la sede de la organización fundada en 2001.

Desde entonces los encuentros de alto nivel se celebraban cada dos años en el territorio de países que forman parte de la organización, que ha sido criticada por Estados Unidos y la Unión Europea, que temen que el grupo se convierta en un instrumento para controlar los precios mundiales del gas. EFE

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