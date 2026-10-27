Jameneí insiste en que la salida de la guerra pasa por cumplir las condiciones de Irán

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Teherán, 27 oct (EFE).- El líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, insistió este martes en que el fin de la guerra pasa por el cumplimiento de las condiciones planteadas por Teherán, ante una posible nueva escalada con Estados Unidos e Israel, mientras las negociaciones se encuentran estancadas.

Jameneí, que lleva más de siete meses sin aparecer en público desde su nombramiento el 8 de marzo, respaldó la postura de las autoridades iraníes durante una reunión con el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, Mohsen Rezaei, según informó la oficina del líder supremo en Telegram.

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De acuerdo con la fuente, en el encuentro Jameneí hizo hincapié en la necesidad de garantizar “los derechos e intereses de la nación iraní y del Eje de la Resistencia mediante el cumplimiento de las condiciones planteadas por las autoridades del país, con el objetivo de poner fin a la guerra y a la situación de ni guerra ni paz”.

Durante la cita también se abordaron la protección de la seguridad nacional y regional mediante el control del estrecho de Ormuz y el fortalecimiento de las relaciones bilaterales con los países vecinos.

El encuentro entre Jameneí y Rezaei se produjo un día después de que el secretario del Consejo Supremo de Seguridad Nacional se reuniera en Teherán con representantes de los países del pacto de La Meca —Arabia Saudí, Pakistán y Turquía— en la primera reunión cuatripartita.

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Arabia Saudí había asegurado que la cita buscaba reducir las tensiones y apoyar la mediación de Catar y Pakistán para poner fin a la guerra, mientras que Irán se limitó a señalar que el objetivo consistía en abordar cuestiones de seguridad.

Las negociaciones para poner fin a la guerra lanzada por Estados Unidos e Israel contra Irán el pasado 28 de febrero se encuentran estancadas, después de que Washington rechazara el mes pasado las condiciones de Teherán para reabrir el estrecho de Ormuz, que Irán mantiene bloqueado desde el inicio del conflicto.

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Entre las condiciones iraníes figuran el fin de las hostilidades en todos los frentes, el levantamiento del cerco naval y de las sanciones estadounidenses a su petróleo, entre otras.

EE.UU., a su vez, asegura que ha logrado restablecer el tránsito marítimo y que el comercio de petróleo en la región ha superado ya los niveles previos al conflicto. EFE