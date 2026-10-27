Putin dijo a europeos que sólo se reunirá con Zelenski para firmar la paz, según Kremlin

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Moscú, 27 oct (EFE).- El presidente ruso, Vladímir Putin, comunicó este martes en conversación telefónica a los dirigentes de Finlandia y Noruega que sólo se reunirá en un tercer país con el líder ucraniano, Volodímir Zelenski, para firmar la paz, informó hoy el Kremlin.

"Cuando se preparen ciertos documentos en el marco de un acuerdo (de paz) duradero, entonces los líderes de ambos países podrán reunirse", explicó Yuri Ushakov, asesor de política internacional del Kremlin, a la prensa local.

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En dicho encuentro Putin y Zelenski se verían las caras no para negociar, sino para firmar documentos que potencialmente pongan fin a la guerra.

Así se lo explicó Putin al presidente finlandés, Alexandr Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre, que le transmitieron el deseo de Zelenski de reunirse en persona con el jefe del Kremlin.

"El primer ministro noruego y el presidente finlandés comunicaron a nuestro presidente el gran interés de Zelenski en reunirse", dijo Ushakov.

Añadió, como en anteriores ocasiones, que "si Zelenski quiere entablar negociaciones directas, que venga a Moscú, donde se le garantizarán todas las condiciones, incluido desde el punto de vista de la seguridad".

Además, consideró prematuro hablar a estas alturas de la figura de un posible negociador europeo, puesto que podría ocupar Stubb.

El diplomático ruso admitió que los mandatarios finlandés y noruego serán criticados por llamar a Putin, pero añadió que "no se los comerán".

Los primeros ministros danés y sueco se mostraron escépticos sobre la decisión de reanudar los contactos con Putin. En particular, la danesa Mette Frederiksen defendió que Europa debe mantenerse unida "en vez de ir en solitario" y dijo no ver ninguna señal de que Rusia "quiera la paz".

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Mientras, según Zelenski, los aliados de Kiev "dejaron claro ante el presidente ruso que se necesitan pasos reales de desescalada en relación con nuestra energía e infraestructura".

Éste es el primer contacto entre Putin y Stubb, mientras que con el primer ministro noruego habló por última vez en marzo de 2022.

Finlandia ingresó en la OTAN después de que Putin ordenara una campaña militar contra Ucrania, mientras Noruega, que comparte apenas 200 kilómetros de frontera con Rusia, es miembro de la Alianza Atlántica desde 1949.EFE