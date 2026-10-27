Comitiva del Vaticano se reúne con arzobispo de Lima para ultimar detalles de visita papal

Guardar

Lima, 27 oct (EFE).- Una comitiva del Vaticano se reúne este martes con el arzobispo de Lima, Carlos Castillo, en el centro histórico de la capital peruana para ultimar detalles de la visita del papa León XIV, que se realizará del 11 al 16 de noviembre próximos en varias ciudades de Perú.

La delegación de avanzada, escoltada por la Policía Nacional y bomberos voluntarios, visitó el Santuario de las Nazarenas, donde se guarda la imagen del venerado Señor de los Milagros, y la catedral de Lima, adyacente a la sede del Arzobispado de Lima, en plena Plaza Mayor del centro histórico.

PUBLICIDAD

El arzobispo de Lima, Carlos Castillo, explicó a la emisora RPP que es posible que León XIV visite al Señor de los Milagros, una imagen de masiva devoción católica en el país, y que en ese punto pueda cambiar de movilidad y subir al "papamóvil" para ingresar a la Plaza Mayor, donde está el Palacio de Gobierno y la catedral, en el segundo día de su visita a Perú.

Respecto a eventuales cambios en el itinerario de la visita, Castillo dijo que "es posible, pero lo importante es que está más o menos marcado ya qué cosa se va a hacer y hay un plan".

"Después de eso se modificará en caso de una situación de emergencia", anotó el cardenal peruano.

Castillo agregó que quien decide eventuales cambios, por precaución al estado de salud del papa, quien fue operado este mes para retirar un tumor cancerígeno del pulmón, es la comisión central.

"En este caso, no se anuncia porque, simplemente, si sucede algo, pues evidentemente se cambia", señaló.

Sobre el encuentro con jóvenes que el papa sostendrá en el Estadio Nacional, el segundo día de su visita a Perú, Castillo declaró que "lo que quiere es rescatar esa hondura que ocurre en el joven que intuye cuando las cosas están mal, que hay que generar esperanza".

PUBLICIDAD

El viaje del pontífice a Perú, tras su paso por Uruguay y Argentina, se produce en momentos que el país se prepara para los efectos extraordinarios del fenómeno climático El Niño y, en ese sentido, el arzobispo anotó que el papa quiere transmitir un mensaje de solidaridad con el pueblo peruano, un país en el que desarrolló gran parte de su vida pastoral.

"Dentro de los límites, siempre quiere expresar su solidaridad con el Perú. La solidaridad es una fuente inagotable de espiritualidad, de ánimo, porque inclusive si fuera (su viaje) muy cortito por algún motivo, es un signo de que él quiere decir siempre: Dios está con nosotros", expresó Castillo.

PUBLICIDAD

Tras su llegada a Lima el 11 de noviembre, León XIV visitará a la presidenta de Perú, Keiko Fujimori, y a las principales autoridades del país en el Gran Teatro Nacional, y al día siguiente se reunirá con los obispos en el Palacio Arzobispal y se reunirá con religiosos en la Basílica Catedral de San Juan Apóstol y Evangelista.

Asimismo, tendrá un encuentro sobre los desafíos y las esperanzas para el futuro del pueblo peruano en la plaza de la catedral, y al final de la tarde encabezará una vigilia de oración con los jóvenes en el Estadio Nacional.

PUBLICIDAD

Del viernes 13 al domingo 15 de noviembre, el papa visitará la norteña Chiclayo, donde ejerció como obispo y vivió más de 20 años, para realizar una serie de actividades, que incluyen el viaje a la andina Santa Cruz de Succhabamba en helicóptero.

Al final de su visita, León XIV visitará la surandina Cusco, la amazónica Pucallpa y cerrará con encuentros y una misa al aire libre en Callao y Lima el día 16, respectivamente.EFE