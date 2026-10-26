Zelenski anuncia nueva reunión con europeos y estadounidenses esta semana en Bruselas

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Kiev, 26 oct (EFE).- El presidente ucraniano, Volodímir Zelenski, anunció que representantes de Ucrania, Estados Unidos (EE.UU.), la Unión Europea (UE) y la OTAN se reunirán esta semana en Bruselas para hablar de las garantías de seguridad que pueda recibir Kiev en la posguerra.

Zelenski dijo en una entrevista a la cadena de televisión ucraniana TSN que la reunión está prevista para "el martes o el miércoles".

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El presidente ucraniano no especificó si tiene previsto viajar a Bruselas para representar a Ucrania en la reunión.

Zelenski sí dijo que la UE estará representada "a nivel presidencial" y la OTAN "a nivel de secretario general".

Preguntado por la posible presencia de Zelenski y de los mediadores estadounidenses Steve Witkoff y Jared Kushner en estos contactos, su asesor de comunicación Dmitró Dmitró dijo a EFE que no podía confirmarlo por el momento debido “a un cambio de planes de la parte estadounidense”.

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Esta nueva reunión se organiza días después de que los mediadores estadounidenses se encontraran la semana pasada en Oslo con Zelenski y con el presidente de Finlandia, Alexander Stubb, y el primer ministro noruego, Jonas Gahr Store, y se entrevistaran después en San Petersburgo con el presidente ruso, Vladímir Putin.

Ucranianos y rusos acordaron con los mediadores estadounidenses reanudar las reuniones directas entre sus respectivos negociadores y los propios emisarios de la Casa Blanca en el mes de noviembre.

Zelenski dijo en su entrevista con TSN que espera que el encuentro de noviembre de sus negociadores con estadounidenses y rusos sirva para que se logren treguas parciales que pongan fin a los ataques en el mar y a las infraestructuras energéticas, y también para avanzar hacia la reunión que el presidente ucraniano le ofrece a Putin para negociar un reparto de territorios en disputa que posibilite poner fin a la guerra. EFE

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