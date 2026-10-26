España mantiene "esperanzas" de renovar el pacto pesquero con Mauritania

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Luxemburgo, 26 oct (EFE).- El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, dijo este lunes a su llegada a la reunión de ministros europeos del ramo en Luxemburgo que España aún mantiene "esperanzas" de renovar a tiempo el acuerdo pesquero con Mauritania, que expira a mediados de noviembre y amenaza con obligar a la flota comunitaria a abandonar esas aguas.

"Estamos trabajando muy intensamente y aún tenemos esperanzas de poder llegar a un acuerdo en tiempo útil", dijo el ministro en declaraciones antes de la reunión con sus homólogos europeos.

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Planas reiteró que siguen "apoyando" tanto a la Comisión Europea en las negociaciones como a "los contactos con Mauritania".

España, Portugal, Países Bajos y Letonia elevaron recientemente la presión sobre el Ejecutivo europeo con el envío de una carta ante la posibilidad de que se produzca un parón que obligue a salir a los buques de esas aguas y pidieron un plan por si hay retrasos en la renovación, que expira el próximo 14 de noviembre.

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El acuerdo ofrece cerca de un centenar de licencias para buques de diez países comunitarios; España destaca entre sus beneficiados, con más de 50, y permite la captura de algo más de 280.000 toneladas de especies como camarones, peces demersales, pequeñas especies pelágicas y atún.

El comisario europeo de Pesca, Costas Kadis, se reunió el pasado jueves con el ministro de Pesca de Mauritania y subrayó la "importancia crítica para la flota pesquera europea" de este acuerdo. EFE

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