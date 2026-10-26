Santalucía lanza un nuevo seguro de ahorro con renta vitalicia

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Santalucía ha lanzado una nueva emisión de MaxiPlan Inversión Rentas Constante, su seguro de ahorro de renta vitalicia, según ha informado en un comunicado este lunes.

El producto es contratable con una aportación de prima única mínima de 30.000 euros, que se invertirá en deuda pública de Italia y Francia, con el objetivo de ofrecer un interés técnico del 4%.

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El producto es contratable para clientes de entre 60 y 80 años de edad. Al ser una renta vitalicia, el porcentaje de rendimiento de capital es del 24% para clientes de entre 60 y 65 años; del 20% entre 66 y 69 años; y del 8% a partir de 70 años.

Santalucía explica a modo de ejemplo que un cliente con 75 años solamente integrará en la base del ahorro 8 euros por cada 100 de renta percibida. Sobre esos 8 euros se aplicará la retención y el tipo impositivo que corresponda.

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