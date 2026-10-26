3.250 agentes velarán por la seguridad de la Cumbre Iberoamericana de Madrid

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Madrid, 26 oct (EFE).- Las autoridades españolas desplegarán 3.250 agentes de varios cuerpos policiales como parte del dispositivo de seguridad de la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebrará en Madrid los días 4 y 5 de noviembre.

En la protección del espacio aéreo colaborará el Ministerio de Defensa con medios antidrones y también de ciberdefensa.

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Entre los agentes, 1.800 son de la Policía Nacional (CNP), 800 de la municipal de Madrid y 650 de la Guardia Civil, según informó este el Gobierno tras una reunión de coordinación de varias administraciones y departamentos.

La mayor parte de miembros del CNP corresponden a la Unidad de Intervención Policial, que velará por la seguridad de los alrededores de los lugares donde están programados los eventos.

A ello se añaden labores de seguridad ciudadana personal, de información, vehículos y medios aéreos.

La actividad de la Guardia Civil se centrará en la llegada de autoridades al aeropuerto de Madrid y a la base aérea próxima de Torrejón de Ardoz, así como en sus desplazamientos, con el apoyo de policías locales. EFE