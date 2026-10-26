Presidenta del Instituto Electoral de México dejará el cargo por escándalo por corrupción

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Ciudad de México, 25 oct (EFE).- La presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Guadalupe Taddei, anunció este domingo que presentará su renuncia al cargo ante la Cámara de Diputados, el lunes 26 de octubre, tras publicaciones en medios sobre posibles conflictos de interés y triangulación de recursos con proovedores del Instituto.

"Después de una profunda reflexión, he decidido presentar el día de mañana, 26 de octubre, ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, mi renuncia a la responsabilidad que esa Soberanía me confirió en abril de 2023 como Consejera Presidenta del Instituto Nacional Electoral", apuntó Taddei en un comunicado.

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"Esta decisión responde a mi convicción de que proteger al Instituto y permitir que continúe cumpliendo su misión constitucional, debe estar siempre por encima de cualquier interés coyuntural o personal", añadió.

La decisión de Taddei llega luego de que informaciones del diario Reforma según las cuales una red de al menos siete proveedores habría simulado competencia en procesos de adjudicación de contratos y participado en operaciones de triangulación de recursos presuntamente relacionados con empresas que emitieron comprobantes fiscales por productos o servicios que nunca existieron.

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La crisis en el órgano electoral llega en pleno proceso electoral federal 2026-2027, iniciado el 10 de septiembre dio inicio el Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas estatales, 500 diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos.

En su texto, Taddei afirmó: “no soy ajena a los señalamientos que durante los últimos días se han difundido en medios de comunicación y redes sociales donde se han circulado trascendidos, montajes, filtraciones y versiones cuya autenticidad, contexto y propósito como en todos los casos deben verificarse y corroborarse”.

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“Tengo la convicción de que toda denuncia, cualquiera que sea su origen o la persona a quien se refiera, debe esclarecerse de manera transparente, objetiva y conforme a derecho”, agregó.

Apenas el sábado, Taddei informó que funcionarios en áreas clave del organismo fueron relevados de sus cargos en tiempo y forma para dar paso a una investigación de la Auditoría Superior de la Federación (ASF) que fiscaliza el uso de dinero público tras los señalamientos de posible corrupción.

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Esto se produjo luego de que el viernes en la noche la ASF informó que inició una investigación sobre el uso indebido de recursos públicos tras una publicación del periódico Reforma sobre posibles actos de corrupción.

Según la ASF, cuenta con "elementos e indicios relacionados con irregularidades en diversas contrataciones, posibles conflictos de interés, colusiones y triangulación de recursos".

En un comunicado emitido el sábado, Taddei aseguró que el hecho de que "un órgano constitucional autónomo sea fiscalizado por otro órgano del Estado demuestra que los contrapesos democráticos funcionan".

Además, apuntó que recibe la investigación de la ASF "con respeto y la considera coherente con lo que ella misma solicitó: una auditoría a los procesos de licitación del Instituto".

Taddei también dijo que "está a favor de que se investigue a fondo" y que "ningún proceso de contratación, persona servidora pública ni proveedor está por encima de la ley" y que toda la información correspondiente está a disposición de las autoridades competentes.

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