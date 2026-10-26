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3-0. Cruzeiro elimina a Libertad y desafía en semifinales a Olimpia

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Quito, 25 oct (EFE).- El equipo femenino de Cruzeiro se clasificó este domingo a las semifinales de la Copa Libertadores que se disputa en Quito al golear por 3-0 a Libertad y se medirá con otra formación paraguaya, Olimpia.

Venessinha, Leticia Alves y Byanca Brasil sellaron la goleada a los 53, 58 y 86 minutos, respectivamente.

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El equipo de Belo Horizonte cumple su primera participación en el torneo, que este año afronta su decimoctava edición.

Vanessinha anotó con disparo por el costado derecho y desde fuera del área, haciendo que el balón se filtrara por encima de la portera Gloria Saled López.

Las brasileñas ampliaron la ventaja a través de Leticia Alves, que levantó el balón sobre la portera paraguaya, tras una asistencia de Vanessinha.

Byanca Brasil transformó un penalti en gol con potente remate.

Olimpia, otro finalista, derrotó este domingo por 0-1 al Deportivo Cali colombiano.

La otra semifinal del torneo la jugarán Corinthians, actual campeón, y el Independiente Santa Fe colombiano. EFE

(foto)

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