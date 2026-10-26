La abstención en las elecciones presidenciales brasileñas cae a su menor nivel desde 2006

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São Paulo, 25 oct (EFE).- La participación en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de este domingo en Brasil, donde el voto es obligatorio, llegó al 80,8 % de un censo de 159 millones de votantes, lo que dejó una abstención del 19,2 %, su menor nivel desde 2006 y dos puntos menos que en la primera vuelta.

El porcentaje de abstención fue el más bajo para una segunda vuelta de las presidenciales desde aquellos comicios de 2006, cuando el entonces presidente Luiz Inácio Lula da Silva fue reelegido por primera vez frente a Geraldo Alckmin, hoy vicepresidente de Lula.

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Según los datos ofrecidos por el Tribunal Superior Electoral de Brasil, con el 99,99 % de los votos escrutados, 128,2 millones de brasileños acudieron a las urnas, mientras que 30,5 millones no votaron en las elecciones que acabaron por reelegir al presidente Luiz Inácio Lula da Silva, con un 52 % de los votos válidos, contra 48 % del ultraderechista Flávio Bolsonaro.

En la primera vuelta, celebrada el pasado 4 de octubre, la participación llegó al 78,9 % y la abstención fue del 21,1 %, lo que supuso la no comparecencia de más de 33 millones de votantes.

Tras haber quedado 2,2 millones de votos por detrás del primogénito del expresidente Jair Bolsonaro, Lula encabezó una campaña empeñada en movilizar a esta parte del electorado.

Por otro lado, este domingo se contabilizaron 1,4 millones de votos en blanco, el 1,12 % del total, y 2,7 millones de nulos, un 2,12 % del cómputo global.

En ambos casos, hubo una reducción con respecto a la primera vuelta.

En los votos nulos, la contracción fue de unas 950.000 papeletas, mientras que esta elección acabó con unos 870.000 votos en blanco menos.

En Brasil, el voto es obligatorio, por mandato de la Constitución de 1988, pero hay tres excepciones: los mayores de 70 años, los jóvenes de 16 y 17 años, y los analfabetos, para quienes es facultativo.

A pesar de la obligatoriedad, se puede justificar la ausencia a las urnas fácilmente, por internet y sin ninguna consecuencia legal.

Si no se hace el trámite, se aplica una multa al elector, pero el valor de la misma es muy bajo: 3,51 reales (0,70 dólares o 0,60 euros). EFE