Temas del día de EFE Internacional del lunes 26 de octubre (02:00 GMT)

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DESTACADOS

BRASIL ELECCIONES

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Sao Paulo - Brasil afronta la victoria del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, este domingo en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales frente al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, que ha pedido la anulación los resultados por la decisión de un juez de ampliar en dos horas el horario de votación a petición del líder progresista.

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- Los mercados financieros reaccionan tras la segunda vuelta de las elecciones de Brasil.

- Washington - La inesperada reelección de Lula da Silva en Brasil frente a Flávio Bolsonaro supone un revés para el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y sus planes de extender la influencia de Washington en Latinoamérica, en un momento en que el giro a la derecha de varios países de la región parecía abrirle el camino.

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VENEZUELA CRISIS

Caracas - La premio nobel de paz de 2025, María Corina Machado, logró retornar a Venezuela, después de al menos siete intentos fallidos, lo que abre una nueva etapa para la oposición en su país y pone a prueba el plan que Estados Unidos ha emprendido en la nación petrolera apoyado en el Gobierno interino de Delcy Rodríguez.

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ISRAEL ELECCIONES

Jerusalén - Los israelíes se preparan para votar el martes en sus primeras elecciones parlamentarias tras los ataques del 7 de octubre de 2023 y cuyo devenir pasa por entregarse nuevamente a Benjamín Netanyahu, el primer ministro más longevo de su historia, o por una coalición sionista de centroderecha con un marcado cariz militar.

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FRANCIA PROTESTAS

París - El primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne a representantes de organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, empresarios, autoridades territoriales y otros, tras las recientes movilizaciones multitudinarias y ante la convocatoria de una nueva protesta el próximo sábado, antes de la huelga general del 5 de noviembre en defensa del poder adquisitivo y los servicios públicos, en medio de creciente presión sobre el presidente Emmanuel Macron.

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EEUU ELECCIONES

Washington - El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se juega mantener el control republicano del Senado, que actualmente ejerce con 53 de los 100 senadores, en las elecciones de medio mandato del próximo 3 de noviembre en las contiendas electorales que se disputan en diez estados del país.

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ADEMÁS

YEMEN CONFLICTO | El Cairo- El Parlamento egipcio vota sobre un eventual apoyo militar de Egipto a Arabia Saudí en medio de ataques de los hutíes del Yemen contra el reino árabe.

CHINA PCCH | Pekín.- El Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) celebra entre el 26 y el 29 de octubre en Pekín la quinta sesión plenaria de su XX Comité Central, una cita que tendrá como eje la disciplina interna y la "gobernanza estricta" de la formación. (Texto)(Foto)(Vídeo)

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AMÉRICA DERECHOS HUMANOS | Ciudad de Panamá - La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) inaugura en Panamá su 197 período de sesiones, que se extenderá hasta el 30 de octubre, en la que se tratará la situación sobre los derechos humanos en países como El Salvador, Nicaragua y Estados Unidos, entre otros. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

- La CIDH realiza en Panamá una audiencia sobre la situación en El Salvador de las personas privadas de libertad en el marco de estado de excepción. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

CUBA EEUU (CLAVES)| La Habana - Cuba presentará nuevamente este 27 y 28 de octubre el proyecto de resolución ante la ONU que exige el fin del embargo de EE.UU., en medio de una de las peores crisis de la isla y durante un año marcado por un bloqueo petrolero y sanciones secundarias impuestas por Washington. (Texto) (Foto) (Vídeo)

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COLOMBIA CONFLICTO| Cali - La pervivencia del conflicto tras el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el eje que vertebra la exposición del fotoperiodista Ernesto Guzmán que arranca este lunes en Cali. (Texto)(Foto)(Vídeo)

NUESTROS TEMAS

MÉXICO LGBT | Ciudad de México - Los directores Efraín Mojica y Rebecca Zweig relatan a EFE la irrupción histórica de la cultura queer en el mundo del jaripeo, una tradición rural de origen mexicano que consiste en montar toros o potros bravos para poner a prueba la resistencia de los jinetes y que retratan en un documental. (Texto) (Foto)

AGENDA INFORMATIVA

América

Ciudad de México.- MÉXICO ELECCIONES.- Tras publicaciones en medios sobre posibles conflictos de interés, la presidenta del Instituto Nacional Electoral (INE) de México, Guadalupe Taddei, renuncia al cargo en pleno arranque del Proceso Electoral Federal 2026-2027, en el que se renovarán 17 gubernaturas estatales, 500 diputaciones y el control del Congreso, entre otros cargos. (Texto) (Foto) NUEVO

Guayaquil.- ECUADOR ELECCIONES (Entrevista).- Fiorella Ycaza, esposa de Aquiles Alvarez, el encarcelado alcalde de Guayaquil, ha dado el paso de presentarse en las próximas elecciones municipales de Ecuador para suceder a su marido, uno de los principales opositores al presidente Daniel Noboa, con la idea de "continuar su gestión", según afirmada en una entrevista con EFE, pese al miedo que siente de ser perseguida luego del "ensañamiento" que denuncia contra su esposo. (Texto) (Foto) (vídeo)

Bogotá.- COLOMBIA CONFLICTO.- La pervivencia del conflicto tras el Acuerdo de Paz de 2016 entre el Gobierno colombiano y la extinta guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) es el eje que vertebra la exposición del fotoperiodista Ernesto Guzmán que arranca este lunes en Cali. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- MÉXICO ECONOMÍA.- Especialistas presentan la primera red de mujeres economistas de México en un foro en el que debaten sobre los grandes retos del país a nivel económico. (Texto) (Foto)

Ciudad de México.- MÉXICO LGBT.- Los directores Efraín Mojica y Rebecca Zweig relatan a EFE la irrupción histórica de la cultura queer en el mundo del jaripeo, una tradición rural de origen mexicano que consiste en montar toros o potros bravos para poner a prueba la resistencia de los jinetes y que retratan en un documental’. (Texto) (Fotos)

Montevideo.- URUGUAY PAPA.- El Centro de Panaderos de Uruguay presenta el nuevo Pan de León XIV, mediante el que se homenajeará la llegada del papa al país sudamericano. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Ciudad de México.- SERIES TELEVISIÓN.- La serie 'El señor de los anillos: los anillos de poder’ realiza en Ciudad de México una alfombra negra con su elenco, como parte de la promoción de la tercera temporada de esta producción a nivel mundial. (Texto) (Foto)

Ciudad de México - CEMEX RESULTADOS - El consorcio mexicano Cemex reporta sus resultados del tercer trimestre, tras ganancias por más de 347 millones de dólares en el periodo mayo -junio, un 9 % más interanual. (Texto)

Sao Paulo.- GERDAU RESULTADOS.- La siderúrgica brasileña Gerdau, uno de los mayores productores de aceros largos del continente americano, divulga su balance financiero correspondiente al tercer trimestre de 2026. (Texto)

Buenos Aires.- ARGENTINA TURISMO.- Argentina publica este lunes sus estadísticas de turismo internacional correspondientes al mes de septiembre. (Texto)

10:00GMT.- Brasilia.- BRASIL ECONOMÍA.- El Banco Central divulga el resultado de la balanza de pagos y de la inversión extranjera directa de Brasil en septiembre. (Texto)

12:00GMT.- Naciones Unidas.- ONU INFANCIA.- El Consejo de Seguridad de la ONU celebra una sesión sobre la situación de la infancia en los conflictos armados con motivo del 30 aniversario de la adopción del mandato.

14:00GMT.- Ciudad de Panamá.- EL SALVADOR DERECHOS HUMANOS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Panamá una audiencia sobre la situación en El Salvador de las personas privadas de libertad en el marco de estado de excepción. (Texto) (Foto) (Vídeo) (Directo)

19:00GMT.- Ciudad de Panamá.- NICARAGUA DERECHOS HUMANOS.- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) realiza en Panamá una audiencia sobre la situación en Nicaragua de la libertad de religión y creencias (Texto) (Foto) (Vídeo)

Europa

Berlín.- ALEMANIA CHINA.- El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, realizará una visita de seis días a China, en un contexto marcado por la revisión de las relaciones de Alemania con el gigante asiático y el debate europeo sobre las medidas comerciales frente a Pekín

Londres.- R.UNIDO COMERCIO.- La calle Oxford Street, una de las más transitadas de Londres y epicentro de la vida comercial de la ciudad, se peatonaliza a partir de hoy en un tramo de un kilómetro, el situado entre Orchard Street y Great Porland Sreet. Oxford Street (Texto) (Foto) (Vídeo)

Amberes (Bélgica).- MUNDIAL CHOCOLATE - La ciudad belga celebra este lunes la semifinal del Callebaut World Chocolate Masters 2026, una competición de chocolateros de todo el mundo en la que un español aspira a alcanzar la final del martes, con el aval del anterior ganador, Lluc Crusellas, y con el maestro pastelero Jordi Roca en el jurado. (Vídeo)(Foto)

05:00GMT.- Ereván.- COP17 BIODIVERSIDAD.- La Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) y la Secretaría del Convenio sobre la Diversidad Biológica (CDB) presentan el primer balance de los esfuerzos de los países para recuperar ecosistemas degradados en el marco de la COP17 en Ereván, Armenia.

08:00GMT.- Múnich.- ALEMANIA INDICADORES.- El Instituto de Investigación Económica alemán (Ifo) publica su índice de confianza empresarial en Alemania.

08:00GMT.- Luxemburgo.- UE AGRICULTURA.- Consejo de Agricultura y Pesca de la UE. (Texto)

08:00GMT.- Fráncfort.- UE BCE.- El Banco Central Europeo (BCE) publica los resultados de su encuesta de acceso a la financiación de las empresas.

09:00GMT.- París.- EUROPA DEFENSA.- Reunión de los ministros de Defensa de Alemania, Francia, Italia, Polonia y Reino Unido, con representantes de la Unión Europea y de la OTAN, para hablar de la política europea de defensa y seguridad, del apoyo a Ucrania y de los desafíos que supone el conflicto en Oriente Medio.

09:00GMT.- Tiflis.- GEORGIA OPOSICIÓN.- El Tribunal Constitucional de Georgia celebra una nueva vista sobre la demanda presentada por el partido gobernante Sueño Georgiano sobre la ilegalización de los principales cinco partidos opositores de la nación caucásica al considerar que sus actividades contradicen la Carta Magna.

11:00GMT.- Londres.- R.UNIDO TRIBUNALES.- Comienza el juicio contra el cantante estadounidense Chris Brown por la presunta agresión con una botella a un joven en una discoteca en el barrio londinense de Mayfair en 2023.

11:00GMT.- Londres.- R.UNIDO CARIBE.- Mañana comienza el viaje de Carlos III a Bahamas, Guyana y Antigua y Barbuda. (hasta el 4 de noviembre)

O.Medio y África

El Cairo - YEMEN CONFLICTO -El Parlamento egipcio vota sobre un eventual apoyo militar de Egipto a Arabia Saudí en medio de ataques de los hutíes del Yemen contra el reino árabe.

El Cairo.- EGIPTO AGUA.- Egipto celebra la novena edición de la Cairo Water Week, que tiene lugar durante cinco días, desde el 25 al 29 de octubre, bajo el lema: "El agua como catalizador para la paz, la prosperidad compartida y un planeta sostenible".

Doha.- CATAR FORO.- Continúa el Foro Mundial de Inversiones 2026, el cual celebra su novena edición en Doha, donde jefes de Estado, ministros, directores ejecutivos, fondos soberanos y bancos de desarrollo de más de 160 países se reúnen en torno a un tema central: invertir en el futuro. (Texto)

El Cairo.- YEMEN CONFLICTO.- El Parlamento egipcio celebra este lunes un sesión plenaria convocada a petición del presidente del país, Abdelfatah al Sisi, para votar sobre un eventual apoyo militar de Egipto a Arabia Saudí en medio de ataques de los hutíes del Yemen contra el reino árabe.

Riad.- A. SAUDÍ INVERSIÓN.- La 10.ª edición de la Iniciativa de Inversión Futura (FII10) arranca hoy en el Centro Internacional de Conferencias Rey Abdulaziz de Riad bajo el lema El poder del legado, un foro de cuatro jornadas patrocinado por el rey de Arabia Saudí que busca impulsar el diálogo global sobre inversión y desarrollo sostenible.

Asia

Wellington.- NUEVA ZELANDA ELECCIONES.- Los neozelandeses comienzan a votar por anticipado de cara a los comicios generales del 7 de noviembre

Pekín.- CHINA PCCH.- El Partido Comunista de China (PCCh, gobernante) celebrará entre el 26 y el 29 de octubre en Pekín la quinta sesión plenaria de su XX Comité Central, una cita que tendrá como eje la disciplina interna y la "gobernanza estricta" de la formación.

Tokio.- JAPÓN CINE.- El Festival Internacional de Cine de Tokio (TIFF) comienza este lunes su 39 edición, con ‘La libertad doble’ del argentino Lisandro Alonso como una de las quince cintas en competición oficial, y las proyecciones de cintas como la española 'El ser querido' del director Rodrigo Sorogoyen. (Texto) (Foto) (Vídeo)

Anhui.- CHINA ALEMANIA.- El presidente de Alemania, Frank-Walter Steinmeier, inicia una visita de Estado a China, que se prolongará hasta el 31 de octubre, con primera parada en la provincia oriental de Anhui.

Tokio.- JAPÓN BANGLADÉS.- El primer ministro bangladesí, Tarique Rahman, inicia una visita oficial a Japón de tres días, en la que se reunirá con su homóloga japonesa, Sanae Takaichi, con la intención de fortalecer la asociación estratégica bilateral y "mejorar la coordinación para lograr un Indopacífico libre y abierto.

Redacción EFE Internacional

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