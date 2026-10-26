Peña espera cerrar negociación sobre energía de represa de Itaipú tras reelección de Lula

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Asunción, 26 oct (EFE).- El presidente de Paraguay, Santiago Peña, dijo que espera que las negociaciones con Brasil sobre la venta de la energía de la represa de Itaipú concluyan antes de fin de año, tras la reelección del mandatario de ese país, Luiz Inácio Lula da Silva.

La represa binacional, una de las más grandes del mundo, suministra alrededor del 90 % del mercado eléctrico de Paraguay y el 7 % de Brasil.

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"El camino está bastante allanado. Ahora es simplemente encontrar un momento donde podamos sentarnos y ya, de alguna manera, planear los siguientes pasos y tratar de cerrar (la negociación), obviamente, antes de fin de año", declaró Peña a periodistas sobre las conversaciones entre ambos países.

Peña aseguró que la segunda vuelta electoral en Brasil, en la que Lula se impuso al senador ultraderechista Flávio Bolsonaro, fue "un evento político de enorme relevancia" para la región, para el Mercosur -el bloque que integran Argentina, Brasil, Paraguay y Uruguay-, y su país, que es vecino del gigante suramericano.

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En ese sentido, indicó que ambos países tienen "una agenda pendiente amplia en el proceso de integración", que incluye, entre otros, la construcción de puentes binacionales y la negociación del Anexo C del tratado fundacional de esa represa, iniciada en octubre de 2023, pero que ha avanzado lentamente por diferencias entre los Gobiernos.

El Anexo C, cuya revisión está pendiente desde agosto de 2023, cuando se cumplieron 50 años de la entrada en vigor del Tratado de Itaipú, establece que cada país tiene derecho a la mitad de la energía generada por la hidroeléctrica, pero aclara que si una de las partes no utiliza su cuota, deberá vender el excedente al otro socio a precios preferenciales.

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Paraguay ha propuesto desde hace años una modificación de este apartado, al considerar que vende su excedente de energía a Brasil a un precio muy inferior al del mercado y que podría exportarlo a otros países a valores más competitivos.

La semana pasada se conoció que el desarrollador de infraestructura de inteligencia artificial (IA) Crusoe Energy levantará en Paraguay, junto a la empresa local Araico, su primer centro de datos en América Latina, en las adyacencias de Itaipú, que tiene una potencia instalada de 14.000 MW.EFE

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