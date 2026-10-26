Isabel Fernández, Premio de Teatro Calderón de la Barca: "Veo más fácil el fin del capitalismo que comprarme una casa"

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La dramaturga Isabel Fernández González, galardonada este lunes con el Premio Nacional de Teatro Calderón de la Barca 2026, ve "más fácil el fin del capitalismo" que poder comprarse una casa.

"Tengo 33 años y me encantaría poder tener un espacio propio, pero cuando te dedicas a la cultura es todavía más difícil poder acceder a una casa. Veo más fácil el fin del capitalismo que comprarme una casa", ha admitido la autora en declaraciones a Europa Press.

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Isabel Fernández ha explicado que ella comparte piso con otras cuatro personas, por lo que "en un futuro corto" no visualiza la posibilidad de comprar una casa.

La cuestión de la vivienda está presente en 'Campo de fuerza', la obra por la que ha recibido el galardón del Ministerio de Cultura, aunque, según ha precisado, no constituye su tema central. En el texto se plantea la posibilidad de que una mujer que regresa a la casa familiar lo haga porque ha fracasado y ya no puede costearse una vivienda propia, una circunstancia que no se explicita, pero que permanece latente en la historia, tal y como ha aclarado.

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Preguntada por posibles medidas para facilitar el acceso a una casa a los jóvenes creadores, la autora ha defendido que la mejor ayuda consiste en que las instituciones apuesten por la cultura. En su opinión, no se trata tanto de establecer una solución específica de vivienda para los artistas jóvenes como de favorecer que puedan desarrollar sus carreras mediante el apoyo de las administraciones, las editoriales y los programadores de los teatros públicos.

Fernández ha reconocido que es difícil apostar por creadores sin una trayectoria consolidada, pero ha advertido de que, en ocasiones, existe "mucho miedo a arriesgar por gente nueva, por caras que no son conocidas". A su juicio, algunos espacios culturales se instalan en "el status quo de las mismas compañías de teatro, los mismos temas de siempre, los mismos discursos".

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A su juicio, la vivienda es una cuestión que, de manera directa o indirecta, afecta a "muchísimas personas" en la actualidad. En 'Campo de fuerza', la protagonista es una mujer que se ha acostumbrado a vivir independientemente de su familia, pero que, por determinadas circunstancias, tiene que regresar al hogar familiar. La historia conecta tanto con la casa en la que vivió durante su infancia como con la de su abuela, y explora los recuerdos emocionales asociados a esos espacios.

"Las paredes de tu casa al final no son las paredes de tu casa, sino que son un montón de memorias y de recuerdos que se quedan impregnadas en esas paredes", ha reflexionado Fernández, que ha destacado así la dimensión emocional de la vivienda más allá de su función material.

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"SÚPER PRIVILEGIADA" POR LOS PREMIOS

La dramaturga se ha mostrado "súper privilegiada" y "súper afortunada" por el reconocimiento recibido, aunque ha matizado que en los premios también interviene un componente de suerte. A su juicio, además de la calidad de los textos, influye que una propuesta conecte con los gustos del jurado, que debe elegir entre numerosas obras de calidad.

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"Creo que la decisión final de que se decante por uno o por otro puede depender de muchos factores que muchas veces no son exclusivamente el talento o la calidad literaria del texto", ha señalado. No obstante, ha reivindicado las horas de trabajo que hay detrás de su trayectoria y ha considerado que este galardón supone un reconocimiento que le permite seguir avanzando.

En este sentido, ha explicado que el Premio Nacional le ayuda a combatir las dudas sobre su propia capacidad como autora. "Es una sensación de decir: vale, pues no soy una impostora", ha afirmado, antes de añadir que el reconocimiento le permite confiar algo más en que puede dedicarse a la dramaturgia y encontrar un camino profesional en ella.

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Además del Calderón de la Barca, ha obtenido otros reconocimientos, entre ellos el Premio Abrente y el Premio Internacional de la Ciudad de Santander.

UN RESPIRO PARA SEGUIR CREANDO

La autora ha explicado que la noticia del galardón le ha llegado mientras trabajaba en el montaje de una nueva obra teatral, 'Miradoiro', que prevé estrenar el próximo mes. "Estaba preparando unos esquemas para escenografía y he visto una llamada de Madrid, que creía que sería spam, y cuando el director general de Artes Escénicas me ha dado la noticia, me he quedado sin palabras", ha relatado.

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"Me he quedado bloqueada. Luego sí que he pensado que ahora mismo estoy con un proceso creativo que está costando que arranque y estamos intentando que nos programen en diferentes teatros y espacios. Entonces he pensado que con esto seguramente voy a conseguir muchos más bolos", ha detallado.

También ha destacado el valor económico del premio, dotado con 10.000 euros, para sostener la actividad de la compañía ALOMAIS Teatro, fundada por ella misma junto a Mateo Rodríguez el año pasado.

"Las compañías siempre estamos en crisis. Siempre vamos muy justos", ha afirmado Fernández que ha agregado que, en su caso, los premios y otros ingresos vinculados a su actividad artística le permiten reducir la jornada en otros trabajos para dedicar más horas a escribir y dirigir teatro, una posibilidad que no siempre resulta sencilla debido a la inestabilidad del sector.

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