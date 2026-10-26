Telefónica cae un 6,41% y Santander, un 3,09% al cierre tras la victoria de Lula en Brasil

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Las acciones de Telefónica y Banco Santander han cerrado la jornada en 'rojo' tras la victoria electoral de Lula da Silva en Brasil, que dará comienzo a su cuarto mandato como presidente del país latinoamericano, imponiéndose a Flávio Bolsonaro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro, condenado por un intento de golpe de Estado.

Aunque la cotización de ambas empresas ha finalizado la sesión en negativo, se han ido recuperando a lo largo de la sesión, reduciendo así la abultada caída que habían registrado en los primeros minutos.

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Telefónica ha caído un 6,41% este lunes, hasta los 3,198 euros por acción. Durante la sesión, la teleco ha llegado a desplomarse un 8,25%, situándose en los 3,135 euros por título.

De su lado, Banco Santander ha finalizado la jornada en 11,154 euros, un 3,09% menos. En los primeros minutos de la sesión ha llegado a caer hasta los 10,864 euros, un 5,61% menos.

Por detrás de estos valores se han situado Cellnex Telecom, con un recorte del 2,98% en su cotización y Mapfre, con un descenso del 1,82%.