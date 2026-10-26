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Microsoft ofrece un plan de bajas voluntarias para unos 60.000 empleados

22/04/2010 Microsoft ECONOMIA MADRID ESPAÑA EUROPA EMPRESAS EUROPA PRESS/COMUNICACIONRRPP
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Microsoft ha presentado este lunes una Oferta de Salida Voluntaria (OVV) para los empleados del gigante tecnológico estadounidense en Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos, "de nivel 70 o inferior", lo que incluye hasta directores sénior e ingenieros, pero excluye cargos ejecutivos de alta dirección.

Según indicó un portavoz de la multinacional a 'Business Insider', unos 60.000 empleados de Microsoft podrán acogerse al programa, cuyas condiciones serán similares a las de la indemnización por despido estándar de la empresa.

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"Esta oferta estará disponible para los empleados elegibles de los equipos participantes en Canadá, India, Reino Unido y Estados Unidos, de nivel 70 o inferior", ha explicado Amy Coleman, vicepresidenta ejecutiva y directora de Recursos Humanos de Microsoft, cuya plantilla global ronda los 223.000 trabajadores.

Coleman ha subrayado que se trata de "un programa voluntario por tiempo limitado" que brinda a los empleados elegibles la oportunidad de dejar Microsoft con apoyo financiero y recursos para la planificación de su carrera, añadiendo que los empleados que cumplan los requisitos necesarios recibirán un correo electrónico con un enlace a los detalles de la propuesta.

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"Algunas organizaciones ofrecen la Oferta de Salida Voluntaria, otras no", ha advertido, añadiendo que la participación en la misma varía según las prioridades de cada negocio, los compromisos con los clientes y las necesidades de la fuerza laboral.

"La Oferta de Salida Voluntaria refleja una parte importante de cómo estamos evolucionando nuestro enfoque del cambio: crear mayor flexibilidad y, siempre que sea posible, más maneras para que los empleados definan su próximo capítulo", ha señalado.

Según una fuente conocedora de la situación consultada por la cadena CNBC, que corroboró la cifra de 60.000 potenciales trabajadores elegibles, algunos equipos de marketing, ventas e ingeniería habrían decidido no participar en el programa.

El pasado mes de abril, Microsoft lanzó su primer programa de jubilación voluntaria, dirigido al 7% de sus trabajadores en Estados Unidos, lo que suponía alrededor de 8.750 empleados.

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