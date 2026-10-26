Líderes europeos aplauden la reelección de Lula y le reivindican como aliado del continente

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Líderes europeos han aplaudido este lunes el triunfo electoral del presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, en la segunda vuelta de los comicios presidenciales, subrayando que se trata de un aliado del continente para asuntos de la agenda internacional y desafíos globales.

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, ha expresado sus felicitaciones al mandatario brasileño por su reelección, recalcando que Francia y Brasil "tienen mucho que construir juntos". "Frente a los grandes desafíos de nuestro tiempo, fortalezcamos nuestra asociación estratégica y hagamos vivir la amistad entre nuestros dos países al servicio de un mundo más justo", ha afirmado.

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En la misma línea, el canciller alemán, Friedrich Merz, ha señalado que Lula es la elección de "la mayor democracia de América Latina", señalando que este triunfo permitirá ahondar las relaciones. "Me alegro de profundizar conjuntamente la asociación estratégica entre Alemania y Brasil", ha agregado.

De lado de Portugal, el primer ministro, Luis Montenegro, ha destacado los vínculos con Brasil como "países hermanos unidos por la historia, por una lengua y por profundos lazos humanos", además de destacar su alianza "a la hora de afrontar los retos internacionales por la vía de la paz y el diálogo". "Es esta colaboración la que queremos seguir profundizando. Por la prosperidad y el desarrollo de todos", ha señalado.

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La primera ministra de Dinamarca, Mette Frederiksen, se ha sumado a las felicitaciones por su victoria electoral, destacando que Copenhague es "socio cercano" de Brasil. "Nuestra asociación estratégica es una base sólida para una mayor cooperación. Espero con interés continuar nuestra buena relación", ha indicado.

Su colega neerlandés, Rob Jetten, ha tenido palabras de enhorabuena a Lula, al tiempo que ha destacado el deseo de "continuar la excelente cooperación", en particular en materia de seguridad, comercio y clima.

Mientras, el primer ministro croata, Andrej Plenkovic, ha felicitado a Lula insistiendo en la intención de reforzar las relaciones con Brasil y aumentar la cooperación en asuntos de la agenda internacional. "Deseo todo el éxito en el avance continuo de la prosperidad y el desarrollo de Brasil", ha añadido.

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La comisión electoral ha confirmado el triunfo de Lula en los comicios con el 51,77% de los votos válidos, mientras que el hijo del expresidente Jair Bolsonaro ha obtenido el 48,23% de los apoyos, según datos correspondientes al 99,89% del escrutinio en las urnas, con una participación cercana al 80,8%. De esta forma, Lula ha hecho historia al darle la vuelta a la primera vuelta y ser el primer presidente que gana los comicios tras caer en la primera ronda.