Comerciantes de India piden aplazar una marcha opositora para evitar pérdidas millonarias

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Nueva Delhi, 26 oct (EFE).- La principal asociación de comerciantes de la India instó a la alianza opositora INDIA a posponer su masiva manifestación del próximo 1 de noviembre por temor a sufrir pérdidas millonarias ante las compras frenéticas previas que desata el festival de Diwali, que se celebra el 8 del mismo mes, a lo que el líder del principal partido de la oposición, Rahul Gandhi, respondió culpando al Gobierno de paralizar la capital.

"El sector comercial de la ciudad ya ha sufrido pérdidas de 30.000 millones de rupias (357 millones de dólares) en los últimos 25 días, y estimamos que esta manifestación podría... Esto resultará en una pérdida adicional de 100.000 millones de rupias (unos 1.190 millones de dólares)", alertó este lunes el presidente de la Cámara de Comercio e Industria (CTI), Brijesh Goyal en declaraciones grabadas a los medios.

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"Se afirma que un millón de personas asistirán a Ramlila Maidan, un lugar con capacidad para solo 50.000. La Policía cerrará mercados, estaciones de metro y pondrá barricadas", aislando 20 grandes centros mayoristas e impidiendo el paso a unos 400.000 compradores diarios, lamentó Goyal, quien pidió aplazar formalmente la marcha hasta después de Diwali, el dia 10 de noviembre.

El "festival de las luces", una de las mayores celebraciones del calendario hindú que marca el término del año lunar, genera el caos entre los consumidores, que acuden en multitud para asegurar las lámparas, velas y luces multicolor que simbolizan el camino de vuelta a la casa del dios Ram.

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Con Diwali, la India da inicio a una larga temporada de festividades y bodas, con un aumento considerable en las ventas de diversos productos, desde ropa y joyas hasta electrodomésticos y vehículos.

Rahul Gandhi, líder del Partido del Congreso (INC), respondió que "a cada comerciante de Delhi: les queremos y les escuchamos. El Gobierno cerró el metro, selló nuestras carreteras y bloqueó nuestra capital", escribió el líder del principal partido de la oposición.

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"Cuando el voto es robado, nada está a salvo: ni su tienda, ni sus ahorros, ni el futuro de sus hijos. Díganle a Modi que despida al acusado número 4, Gyanesh Kumar, y las protestas se detendrán en 30 segundos", sentenció.

El bloque opositor INDIA ha convocado a estudiantes, agricultores y trabajadores a una gran marcha el 1 de noviembre bajo el lema "Salvar el voto, salvar el país", para denunciar el presunto fraude, la eliminación de nombres en las listas electorales y el uso de la violencia policial contra quienes cuestionan el proceso .

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Esta convocatoria se suma a las continuas protestas lideradas este mes por colectivos juveniles, entre ellos Cockroach Janta Party (CJP), conocido como las "Cucarachas", que también exigen la dimisión del jefe de la Comisión Electoral, Gyanesh Kumar.

Ante las protestas, las autoridades han blindado Nueva Delhi y prorrogado el despliegue de 273 compañías de fuerzas paramilitares hasta el 31 de octubre. EFE