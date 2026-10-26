LaLiga Bares lleva la emoción del Clásico a Sant Pol de Mar con la visita de Rafinha Alcántara

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Sant Pol de Mar (Barcelona) acogió este domingo una nueva activación territorial de LaLiga Bares con motivo del Clásico, entre el FC Barcelona y el Real Madrid correspondiente a la décima jornada de LaLiga EA Sports, en una acción protagonizada por los exjugadores del FC Barcelona Rafinha Alcántara y Lluís Carreras.

"Sant Pol de Mar fue elegida por la concentración y la implicación de sus establecimientos oficiales, así como por su capacidad para acercar la experiencia de LaLiga a los aficionados fuera del estadio. La iniciativa busca reconocer a los bares que apuestan por emitir el fútbol de manera legal y que convierten cada jornada en una experiencia compartida para sus clientes", informó un comunicado de la patronal.

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Rafinha Alcántara recorrió Cuina Burger, El Jardí de Sant Pau, Brassa Nova y Nou 49, donde compartió la previa del partido con aficionados y hosteleros. Lluís Carreras, natural de Sant Pol de Mar, ejerció como hilo conductor de una jornada con actividades, contenido audiovisual y experiencias vinculadas al Clásico.

"Para Sant Pol de Mar es un orgullo acoger una iniciativa como LALIGA BARES, que reconoce el papel de nuestros hosteleros y permite que los vecinos disfruten de un partido tan especial en un ambiente cercano y compartido", afirmó Lluís Carreras.

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El enfrentamiento entre el FC Barcelona y el Real Madrid, que terminó con victoria blanca por 1-2, se trasladó, gracias a LaLiga Bares, a Sant Pol de Mar, acercando la experiencia a los establecimientos de la localidad. "Siempre se vive de una manera especial y poder compartir la previa con los aficionados en los bares de Sant Pol de Mar ha sido una experiencia muy bonita. Estos establecimientos son una parte fundamental de la forma en la que se vive el fútbol, porque reúnen a personas de distintas generaciones alrededor de una misma pasión", destacó Rafinha.

La activación de Sant Pol de Mar se enmarca en la programación territorial de LaLiga Bares, con la que la competición busca "estrechar su relación con la hostelería y dar visibilidad a los establecimientos oficiales".