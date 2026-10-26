EEUU envía 350 soldados a Colombia para ejercicios militares conjuntos

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Washington, 26 oct (EFE).- Estados Unidos enviará alrededor de 350 militares a Colombia para participar en ejercicios conjuntos con más de 400 soldados colombianos a partir del próximo 2 de noviembre, como parte de unas maniobras regionales rotatorias, informó este lunes el Comando Sur estadounidense.

El ejercicio, denominado Southern Vanguard 2027 (SV27), se prolongará hasta mediados de noviembre y estará organizado por el Comando Sur y dirigido por el Comando del Hemisferio Occidental del Ejército de Estados Unidos, de acuerdo con un comunicado militar.

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Las maniobras incluirán entrenamiento de campo y ejercicios de puesto de mando, con escenarios centrados en la interdicción marítima, las operaciones de seguridad terrestre y la ciberdefensa, según la misma fuente.

Las actividades preparatorias comenzarán el 30 de octubre con un simulacro de evacuación aeromédica desde la base militar de Tolemaida, en Colombia, hasta la Escuela de Caballería en Bogotá.

Estas maniobras se producen en un contexto de estrechamiento de las relaciones entre Bogotá y Washington desde que el presidente colombiano, Abelardo de la Espriella, asumió el poder el pasado 7 de agosto, con la cooperación en seguridad y la lucha contra el narcotráfico como ejes centrales de la agenda bilateral.

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El mandatario formalizó la adhesión de Colombia al Escudo de las Américas, una iniciativa impulsada por el presidente estadounidense, Donald Trump, para reforzar la cooperación en materia de seguridad con gobiernos conservadores de la región.

El secretario de guerra estadounidense, Pete Hegseth, ha asegurado, tras la llegada al poder de de la Espriella, que Bogotá ha autorizado operaciones militares conjuntas contra el narco. EFE