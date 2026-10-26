Guterres agradece el desempeño de la misión de la ONU en Somalia a pesar de las difíciles condiciones

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El secretario general de Naciones Unidas, António Guterres, ha agradecido a la misión en Somalia su desempeño a menos de una semana de que expire su mandato de dos años a pesar de las complicaciones a las que se ha enfrentado en la difícil realidad política somalí.

La Misión de Asistencia para la Transición de Naciones Unidas en Somalia (UNTMIS) se ha dedicado a asesorar al Gobierno somalí en varias tareas de índole política para el desarrollo del estado de Derecho en un país donde el separatismo está a la orden del día, así como la amenaza de la violencia de organizaciones yihadistas como Al Shabaab o Estado Islámico.

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El fin del mandato de la UNTMIS pone fin a "más de tres décadas" de trabajo en Somalia para reconstruir el país tras la desaparición de la Unión de Tribunales Islámicos a finales de 2006, después de la invasión etíope de Somalia, con asistencia de Estados Unidos.

Guterres, a través de su portavoz, Stephane Dujarric, ha querido "elogiar la determinación y del pueblo somalí a pesar de los numerosos desafíos que enfrenta, y reconoce los enormes esfuerzos realizados en el camino del país desde el conflicto hasta la recuperación".

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"Reconociendo los importantes desafíos políticos, de seguridad, humanitarios y de desarrollo que aún persisten, el Secretario General pide un apoyo internacional para consolidar el progreso, promover el diálogo político inclusivo y la reconciliación, fortalecer las instituciones y proteger los derechos humanos", añade.

Por último, Guterres también ha querido rendir un homenaje especial "al personal de Naciones Unidas que perdió la vida al servicio de la paz en Somalia".