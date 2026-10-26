Fuerza antipandillas advierte a criminales que cumplirá mandato en Haití pese a violencia

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Puerto Príncipe, 26 oct (EFE).- La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) advirtió este lunes a las bandas armadas de Haití que sus actos de violencia no le impedirán cumplir su mandato, en referencia a la desaparición de cuatro soldados salvadoreños que fueron emboscados hace ocho días en las afueras de Puerto Príncipe.

"A raíz de los recientes acontecimientos en los que se ha visto implicado personal del contingente salvadoreño, la GSF reafirma su determinación de cumplir su misión en apoyo de la seguridad y la estabilidad de Haití", indicó en X esa fuerza multinacional.

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La misión añadió que "seguirá ejerciendo presión sobre los grupos delictivos, y sus actos de violencia no impedirán que la GSF cumpla su mandato y preste apoyo al pueblo haitiano".

Al mensaje lo acompañan tres fotografías de la GSF en acción. En la primera, se observa una caravana militar formada por once blindados que transcurre por una zona urbano, al parecer de Puerto Príncipe.

En otra fotografía se ve a un grupo de soldados de Chad que hace parte de la GSF junto con un blindado, y la tercer muestra a un soldado con casco de El Salvador en un sobrevuelo en la capital.

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Según el medio local Radio Télé Galaxie, la Policía Nacional, que combate a las bandas junto con la GSF, llevó a cabo el domingo por la noche una operación en el barrio capitalino de Bel-Air en la que fueron muertos varios miembros de bandas armadas.

Esta acción se realizó con el objetivo de neutralizar a un grupo armado atrincherado en este sector, que ha estado "implicado en numerosos casos de secuestro" en la zona metropolitana de la capital haitiana, según cita el medio con base en fuentes policiales.

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De su parte, las Fuerzas Armadas de Haití organizaron este domingo pruebas intelectuales para reclutar nuevos soldados en las que participaron alrededor de 2.000 haitianos, de los que serán seleccionados los mejores 700 candidatos.

Estos exámenes forman parte del proyecto del Gobierno para reclutar 15.000 miembros en los próximos tres años con el fin de mejorar la seguridad en el país.

La GSF confirmó ayer que recibió restos humanos sin identificar que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos hace ocho días tras ser emboscados por bandas armadas en la capital de Haití, posibilidad desmentida la víspera por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

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En relación a la desaparición de los militares salvadoreños la ONG Red haitiana de periodistas contra la corrupción (Rhajac, siglas en francés) instó a Bukele a actuar con prudencia en Haití debido a un supuesto "acuerdo secreto" que el primer ministro haitiano, Alix Didier Fils-Aimé, "mantendría con los principales líderes de las bandas armadas para conservar el poder".

Las operaciones para localizar a los desaparecidos "deben tener en cuenta el apoyo político, económico y policial del que se beneficiarían las bandas armadas", indicó la Rhajac en un comunicado publicado este lunes.

La Rhajac llamó la atención sobre las "presuntas complicidades de las que se beneficiarían las bandas armadas en los círculos políticos haitianos e internacionales, así como entre ciertos miembros del sector privado y en el alto mando de la Policía Nacional de Haití y de la policía de la República Dominicana". EFE

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(foto)