Kremlin: Oleshki puede convertirse en un precedente para alto el fuego en otras zonas

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Moscú, 26 oct (EFE).- El alto el fuego en la localidad de Oleshki, en la región de Jersón, puede convertirse en un precedente para las pausas humanitarias en otras zonas del conflicto, afirmó este lunes el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

"Para fines humanitarios, claramente, puede (convertirse en un precedente), sobre todo, cuando se trata de una intervención directa y muy positiva de la parte americana, de los mediadores americanos, de la primera dama de EE.UU., Melania Trump. Altamente valoramos estos esfuerzos, por supuesto, puede convertirse en un precedente", destacó Peskov en su rueda de prensa telefónica diaria.

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El viernes pasado la esposa de Donald Trump anunció que ayudó a concretar un alto el fuego en Oleshki, que entrará en vigor en la madrugada del 27 de octubre.

Según la Casa Blanca, Melania y su representante "trabajaron directamente con las autoridades rusas y ucranianas".

El mismo día, el Kremlin confirmó los acuerdos con el fin de evacuar a los civiles de esta localidad y agradeció a Melania Trump por sus esfuerzos.

A la vez, en Rusia precisaron que la evacuación de los residentes de Oleshki puede durar "mínimo, varios días".

Oleshki es una localidad situada en la margen izquierda del río Dniéper, que actualmente se encuentra bajo el control de Rusia. Antes del comienzo de la guerra su población era de aproximadamente 24.000 personas. Ahora, según la parte rusa, en Oleshki se quedan alrededor de 1.000 residentes.

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Durante los últimos meses los habitantes de Oleshki no recibían bienes debido a un bloqueo en el que se vio sumida la localidad. El centro administrativo de la región, Jersón, que está bajo el control ucraniano, se encuentra a una distancia de 9 kilómetros, pero la conexión está cortada por la línea de frente.

La crisis humanitaria en Oleshki comenzó en 2023, con la destrucción de la presa de Kajovka, que inundó el 90 % de la ciudad y su infraestructura quedó seriamente dañada.

La situación empeoró drásticamente la primavera pasada, cuando se interrumpió casi por completo todo suministro de bienes a la localidad.

Según el Ministerio de Defensa de Rusia, esa crisis fue causada por Kiev, que solo la última semana atacó 18 veces con artillería y 120 veces con drones tanto Oleshki, como las carreteras que llevan a la localidad. EFE