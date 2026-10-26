El Tercer Sector pide un pacto por la vivienda, una ley de servicios sociales y aumentar del 0,7% al 1% del IRPF

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La Plataforma del Tercer Sector, que representa a cerca de 28.000 entidades sociales en España, ha enviado a los partidos políticos que se presentan a las elecciones del 29 de noviembre, un documento en el que les propone impulsar un Pacto de Estado por la Vivienda, una Ley Estatal de Servicios Sociales que promueva "unos estándares mínimos comunes" y el incremento del 0,7% al 1% de la asignación tributaria destinada a fines sociales en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades, entre otras medidas.

"La próxima legislatura debe situar la cohesión social y la protección de las personas entre sus grandes prioridades. Necesitamos políticas públicas sólidas, accesibles y coordinadas que permitan prevenir las situaciones de exclusión y responder a las necesidades sociales en todo el territorio", ha señalado el presidente de la Plataforma del Tercer Sector, Luciano Poyato.

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Para afrontar la crisis habitacional y prevenir la exclusión residencial, la Plataforma propone impulsar un Pacto de Estado por la Vivienda que refuerce la coordinación entre las administraciones y garantice medidas sostenidas para aumentar la oferta de vivienda asequible.

Entre las medidas planteadas, se encuentran blindar un parque público y social suficiente, permanente y no privatizable; ampliar la oferta de vivienda pública y social en alquiler asequible; conseguir que los hogares no tengan que destinar más del 30% de sus ingresos al acceso y mantenimiento de su vivienda habitual; garantizar que ninguna persona o familia vulnerable sea desalojada sin una alternativa habitacional adecuada, entre otras.

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La Plataforma propone, asimismo, reservar un 30% de las nuevas construcciones de vivienda al alquiler social, crear un registro de viviendas vacías, y facilitar la creación de organizaciones sin ánimo de lucro dedicadas a promover, rehabilitar y gestionar vivienda social y asequible.

Asimismo, plantea avanzar hacia un modelo de sostenibilidad "estable, suficiente y previsible" para las entidades del Tercer Sector, para lo cual pide la actualización de la normativa de subvenciones, la revisión del régimen de desindexación y el incremento del 0,7% al 1% de la asignación tributaria destinada a fines sociales en el IRPF y el Impuesto sobre Sociedades.

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"Fortalecer el Tercer Sector no es una finalidad aislada, sino una condición necesaria para garantizar la continuidad de las respuestas sociales. Las entidades necesitan un marco estable que les permita atender las necesidades existentes, anticiparse a nuevos riesgos y acompañar a las personas", ha señalado Poyato.

Además, pide una reforma de la Constitución Española que otorgue "rango de derechos fundamentales" a los derechos sociales, económicos y culturales, así como reconocer el voluntariado como una forma básica de participación ciudadana.

La Plataforma ha enviado el documento a las formaciones políticas con el objetivo de que sus propuestas sean incorporadas a los programas electorales y desarrolladas durante la próxima legislatura e iniciará una ronda de reuniones con representantes de los partidos.

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