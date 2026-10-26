El primer ministro de Hungría aplaude el triunfo de la Lista Estudiantil en Serbia

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El primer ministro de Hungría, Péter Magyar, ha aplaudido este lunes el triunfo obtenido por la Lista Estudiantil, liderada por Ilija Srdanovic, cardiólogo y profesor en Novi Sad, en las elecciones legislativas anticipadas en Serbia que se han traducido en la derrota del expresidente Aleksandar Vucic tras 14 años en el poder.

"Seguro que no fui el único que sintió nostalgia al ver esas fotos que salían de Serbia anoche, ¿verdad?", ha incidido en un mensaje en redes sociales en referencia a la victoria de la iniciativa de los estudiantes ante el pulso planteado al hegemónico Partido Progresista Serbio

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Magyar señalado que resulta "simbólico" que el 'Budapest Express', la línea de alta velocidad que unirá Budapest y Belgrado, "llegara en política antes de hacerlo en las vías".

De esta forma ha celebrado un resultado histórico que supone la caída de Vucic, aliado clave del Kremlin en la región de los Balcanes, también durante la guerra a gran escala lanzada contra Ucrania en 2022, y que mantenía igualmente buenas relaciones con el ex primer ministro, Viktor Orbán, desalojado del poder el pasado mes de abril.

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La iniciativa ciudadana ha ganado las elecciones legislativas anticipadas celebradas este domingo en Serbia con casi el 52% de los votos, más de doce puntos por encima de la coalición liderada por Vucic.