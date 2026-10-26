El Ayuntamiento reconoce un "error material" que subsanará en la recalificación de la Ciudad Real Madrid

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El Ayuntamiento de la capital ha reconocido un "error material" en la recalificación de la Ciudad Deportiva del Real Madrid que se subsanará por parte de la Administración municipal, han informado fuentes del Consistorio a Europa Press.

El foco está en "un informe que calcula mal el beneficio: sube de 1,46 a 98,6 millones", como publica el diario 'El País'. El estudio, "elaborado por una consultora, se equivoca en una sencilla multiplicación", recoge el periódico.

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El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, ha confirmado en una comparecencia de prensa que se trata de "un error material en el cálculo de las tasas, fundamentalmente del Impuesto de Construcciones, Instalaciones y Obras (ICIO)".

Se trataría de "un error que no tiene consecuencias prácticas por una razón, porque esos 98 millones no se iban a cobrar". "Nosotros siempre cobramos en función de lo que es el porcentaje y de lo que es el tipo impositivo. El error no es sobre el tipo impositivo, sino sobre el coeficiente que se ha calculado, por tanto, no hay ninguna pérdida económica real para el Ayuntamiento de Madrid. Lo que sí es cierto es que hay ese error y lo que hay que hacer es rectificarlo", ha manifestado el primer edil.

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El alcalde ha admitido que el informe "es erróneo en un punto", algo que conlleva a "rectificar ese punto y seguir los trámites pertinentes". "Esto nos frustra la operación, que es una operación buena para la ciudad. Es una operación en la que este Ayuntamiento va a tener terrenos y dotaciones para el barrio de Valdebebas que hasta este momento no iban a poder disponer, con un aumento considerable de zonas verdes, con dotaciones públicas dentro de ese terreno", ha descrito.

"Donde era un terreno exclusivamente del Real Madrid ahora es un terreno del Real Madrid pero también municipal, ganamos suelo para los madrileños para mejorar los equipamientos del barrio de Valdebebas y para mejorar las zonas verdes", ha continuado insistiendo en que "el error no tiene ninguna repercusión material sobre las cuentas del Ayuntamiento porque se iba a cobrar lo que hay que cobrar, no lo que ponía en ese informe".

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A lo que ha sumado que "si alguien tiene alguna duda sobre que esa consultora tenía que hacer ese informe, no tiene nada más que recurrirlo o impugnarlo". Él defiende "la legalidad de la actuación administrativa".

"EL SILICON VALLEY DEL SUR DE EUROPA"

Ya este verano la izquierda calificó de "pelotazo" y "urbanismo a la carta" la actuación reclamando al Gobierno de José Luis Martínez-Almeida que explicara el interés general. La modificación aprobada en verano contempla nuevos usos que permitirían implantar oficinas, hoteles y comercios, así como equipamientos sanitarios y educativos privados, entre ellos un hospital y una universidad.

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Un terreno infrautilizado en Valdebebas con una extensión comparable a la del parque del Retiro, propiedad del Real Madrid, que se transformará en 2035 en el "Silicon Valley del sur de Europa", un centro de innovación tecnológica con la construcción de "un gran campus digital que atraerá innovación, emprendimiento y talento de la mano de la alta tecnología y la investigación", exponía la portavoz municipal, Inma Sanz, en la rueda de prensa posterior a la Junta de Gobierno.

Ese gran terreno, situado en los distritos de Hortaleza y Barajas y de 120 hectáreas, acoge en 35 de ellas la Ciudad Deportiva del Real Madrid mientras que en las 85 restantes no se desarrolla uso ni servicio para los ciudadanos. Sin embargo, desde el 31 de julio del año pasado, "las 85 hectáreas de descampado se proyectan para convertirse en un nuevo centro de innovación tecnológica con el propósito de catapultar a la capital como la Silicon Valley del sur de Europa".

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Este proyecto de regeneración urbana promovido por el Real Madrid tiene nombre, Madrid Innovation District. La modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) elevada a Junta de Gobierno se elevará a Pleno para su aprobación provisional y a la Comunidad de Madrid para su luz verde definitiva. Una vez completada la tramitación urbanística, el calendario previsto contempla la ejecución de las obras de urbanización entre 2028 y 2030, mientras que la construcción progresiva del centro de innovación tecnológica y del resto de edificaciones se desarrollará entre 2029 y 2035.

UNA INVERSIÓN DE MÁS DE 2.000 MILLONES DE EUROS

Según el informe de impacto socioeconómico, la inversión para la construcción de este campus tecnológico superará los 2.000 millones de euros. Una vez alcance su plena capacidad operativa, generará 1.213 millones de euros anuales al PIB madrileño y 23.800 nuevos puestos de trabajo en sectores intensivos en conocimiento (científico, educativo, y sanitario).

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La propuesta amplía de forma significativa las superficies destinadas a espacios libres, incrementa las zonas verdes y recupera ambientalmente el entorno del arroyo de la Plata, generando nuevos recorridos peatonales, conexiones paisajísticas y espacios estanciales abiertos a la ciudadanía.

Gracias a esta modificación del planeamiento, el Ayuntamiento obtendrá gratuitamente más de 200.000 metros cuadrados, esto es, 20 hectáreas, de nuevo suelo público, de los que aproximadamente 166.000 se dedicarán a zonas verdes para reforzar la continuidad del Bosque Metropolitano y un parque lineal junto al arroyo de la Plata. Otros 35.000 metros cuadrados se reservarán para a un nuevo equipamiento público que estará vinculado a la innovación y tecnología.

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UBICACIÓN ESTRATÉGICA

Será un campus abierto para el desarrollo de actividades vinculadas a la investigación, la innovación, el emprendimiento y la transferencia de conocimiento y talento. El diseño establecido es el de campus verde, con grandes zonas estanciales que favorezcan las interrelaciones y movilidad blanda con prioridad de vehículos eléctricos, bici y peatones.

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El nuevo ámbito combinará espacios para empresas tecnológicas, oficinas, investigación, formación y servicios complementarios, generando un ecosistema innovador capaz de reforzar el posicionamiento de Madrid como uno de los principales polos tecnológicos del sur de Europa, dinamizando la economía madrileña mediante la atracción de inversión nacional e internacional, la implantación de empresas y la creación de empleo cualificado, ha indicado el Ayuntamiento.

Para ello cuenta con la ubicación de la parcela, especialmente adecuada por su cercanía al aeropuerto, el intercambiador de Valdebebas, el Hospital Isabel Zendal, Ifema Madrid y a la futura Ciudad de la Justicia. El terreno es contiguo a los ámbitos Fuente Fría Norte y Solana de Valdebebas por el norte; al aeropuerto por el este; por la carretera M-11 al sur, y por la M-40 al oeste.

NUEVOS USOS

La parcela está clasificada y categorizada como suelo urbano consolidado y calificada como dotacional deportivo privado. A través de esta modificación se incorporarán nuevos usos de equipamiento y terciarios en todas sus clases -excepto para gran superficie comercial-, compatibles con la actividad innovadora. Se mantienen los usos deportivos existentes y se incrementa la edificabilidad hasta los 532.550 metros cuadrados, lo que supone un aumento de 172.550.

El nuevo ámbito se integrará plenamente en el entorno urbano mediante una ordenación que prioriza la calidad del espacio público y la movilidad sostenible. Ahora el texto se someterá a información pública hasta finales de septiembre.