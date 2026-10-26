Bruselas anuncia 4.500 millones en avales para proyectos renovables en el Mediterráneo sur

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Bruselas, 26 oct (EFE).- La Comisión Europea lanzó este lunes la plataforma de inversiones T-MED, compuesta por una línea de avales de 4.500 millones de euros con los que pretende movilizar inversiones a "gran escala" en proyectos de energías renovables y tecnologías limpias en países del Mediterráneo sur, una región con un "potencial inexplotado" en este ámbito.

El objetivo de la medida es reducir los riesgos de inversión, atraer capital privado y "acelerar la ejecución" de proyectos "viables" de energías renovables y tecnologías limpias y, para ello, facilitará la cooperación entre instituciones financieras, inversores y promotores a fin de conectar proyectos "prometedores" con potenciales fuentes de financiación, según informó Bruselas en un comunicado.

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La iniciativa fue presentada hoy en un evento por la comisaria europea para el Mediterráneo, Dobrovka Suica, y pone el foco en proyectos relacionados con la generación de electricidad renovable, la producción de hidrógeno verde, las redes eléctricas, el almacenamiento energético, las interconexiones transfronterizas o la producción de tecnologías limpias.

La plataforma también actuará para mejorar cuestiones como los marcos regulatorios de los procedimientos de licencia, el acceso a la red o los acuerdos de compraventa de energía (PPA), así como fomentar la formación de trabajadores y reforzar las cadenas de valor locales, anticipa la institución.

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La medida forma parte de la Iniciativa de Cooperación Transmediterránea en Energías Renovables y Tecnologías Limpias (T-MED), que a su vez se enmarca en el Pacto por el Mediterráneo de la Comisión Europea con los países del Mediterráneo sur.

El Ejecutivo comunitario destacó los primeros resultados a través de proyectos localizados en Egipto o en Túnez a través de la iniciativa T-MED, que se ha marcado los objetivos de movilizar hasta 25.000 millones de euros en el sector de las renovables y las tecnologías verdes y alcanzar la cifra de 10.000 trabajadores formados para 2035.

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Reuniendo a inversores y promotores de proyectos, con el apoyo de la UE, la plataforma ayudará a convertir proyectos prometedores en inversiones concretas, creando trabajos y apoyando el crecimiento. "Así es como se construye una asociación más fuerte, con beneficios tangibles para nuestra gente y nuestras economías", destacó Suica.

asa/lpc/cg