25/10/2026 Uganda.- Uganda refuerza los controles sanitarios en sus fronteras para mantener el país "libre de ébola". Uganda han confirmado que el país continúa "libre de ébola" y han dado por finalizado el seguimiento de los 60 contactos vinculados al caso de contagio detectado en un viajero keniano, tras completar todos ellos un período de 21 días bajo vigilancia, según ha anunciado este domingo el ministro de Salud ugandés, Chris Baryomunsi. POLITICA UGANDA MEDIA CENTRE

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Uganda han confirmado que el país continúa "libre de ébola" y han dado por finalizado el seguimiento de los 60 contactos vinculados al caso de contagio detectado en un viajero keniano, tras completar todos ellos un período de 21 días bajo vigilancia, según ha anunciado este domingo el ministro de Salud ugandés, Chris Baryomunsi.

"A fecha de hoy, 25 de octubre de 2026, Uganda sigue estando libre de ébola", ha subrayado el ministro, quien ha transmitido un mensaje de tranquilidad tanto a la población nacional como a la comunidad internacional.

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Las autoridades mantienen abierta una investigación sobre el caso registrado en Nigeria, en coordinación con los servicios sanitarios de ese país y con organismos internacionales. Las pesquisas incluyen el análisis de las secuencias genómicas disponibles, la verificación de los desplazamientos de la persona afectada y la revisión de sus contactos y actividades durante su estancia en Uganda y su trayecto hacia Abuya. Los resultados del estudio, ha afirmado Baryomunsi, serán comunicados públicamente.

En paralelo, el Ministerio de Salud ha reforzado la vigilancia epidemiológica en el Aeropuerto Internacional de Entebbe, los pasos fronterizos terrestres y determinados puntos de control en carretera. Todos los viajeros que entren en el país deberán someterse a una evaluación sanitaria por parte de los servicios de sanidad portuaria, sin excepciones para diplomáticos y trabajadores de Naciones Unidas.

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Asimismo, el tránsito por la frontera entre Uganda y República Democrática del Congo permanece limitado a desplazamientos esenciales, incluidos los de trabajadores humanitarios y conductores de camiones, conforme a las decisiones adoptadas previamente por el Grupo de Trabajo Nacional. No obstante, en el marco de la respuesta regional, Uganda ha contribuido al establecimiento de tres unidades de tratamiento en territorio congoleño, con una capacidad conjunta de 240 camas.

Así las cosas, Baryomunsi ha instado a la población a seguir las recomendaciones sanitarias y ha reclamado una mayor colaboración entre los países de la región para frenar la transmisión en su origen, facilitando un teléfono gratuito de contacto para comunicar posibles casos sospechosos.

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