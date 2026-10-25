Fuerza antipandillas confirma hallazgo de restos que pueden ser de militares salvadoreños

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Puerto Príncipe, 25 oct (EFE).- La Fuerza de Supresión de Pandillas (GSF, por sus siglas en inglés) confirmó este domingo que ha recibido restos humanos sin identificar que podrían ser de los cuatro militares salvadoreños desaparecidos hace una semana tras ser emboscados por bandas armadas en la capital de Haití, posibilidad desmentida la víspera por el presidente salvadoreño, Nayib Bukele.

La GSF señaló en un comunicado que a través de una organización humanitaria externa recibió "restos que podrían pertenecer a los cuatro miembros del contingente salvadoreño que se encuentran desaparecidos tras el ataque ocurrido el 18 de octubre de 2026 en la zona de Santo, en Croix-des-Bouquets", en el área metropolitana de Puerto Príncipe. EFE

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