La India empieza a registrar niveles graves de contaminación del aire de cara al invierno

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Nueva Delhi, 25 oct (EFE).- El norte de la India ha comenzado a sufrir un drástico deterioro en la calidad del aire con la proximidad de los meses de invierno, obligando a las autoridades a activar los primeros protocolos de emergencia ante la acumulación de emisiones tóxicas.

Según la Junta Central de Control de Polución (CPCB), el organismo indio de medición, la ciudad de Fatehpur Sikri registró este domingo un Índice de Calidad del Aire (AQI) de 250 puntos, catalogado como "pobre", confirmando la ciudad como la urbe más contaminada del país también hoy.

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Asimismo, según plataformas de monitoreo independientes, Fatehpur Sikri es en este momento la ciudad más contaminada del mundo. Esta categoría "pobre" implica molestias respiratorias para la mayoría de las personas tras una exposición prolongada.

Por su parte, la capital del país, Nueva Delhi, marcó hoy un AQI de 155 impulsado por la alta concentración de partículas finas PM2.5. Este nivel "moderado" causa molestias al respirar en personas con enfermedades pulmonares, asma y problemas cardíacos.

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Ante esta situación, la Comisión para la Gestión de la Calidad del Aire impuso el pasado 21 de octubre en la capital india las restricciones relativas a la fase I de su Plan de Respuesta Gradual contra la Contaminación (GRAP). Las autoridades han instado a evitar la quema de basura y a priorizar el transporte público.

Para atajar una de las principales fuentes de polución, responsables de la Comisión se reunieron este sábado con las autoridades de los distritos de Amritsar y Tarn Taran, en el estado de Punjab, para revisar y maximizar las medidas destinadas a eliminar la quema de rastrojos de arroz.

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El deterioro del aire es crónico en la metrópoli capitalina entre noviembre y febrero debido a la mezcla de tráfico, industrias, fuegos agrícolas y la falta de viento.

Para mitigar esta crisis, el Gobierno de Delhi anunció en septiembre un paquete de medidas invernales que prohíbe las obras de construcción y establece el teletrabajo para el 50 % de los empleados.EFE