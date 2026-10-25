AI manifiesta su preocupación por la actuación policial en las acampadas de Portugal

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Lisboa, 25 oct (EFE).- Amnistía Internacional se mostró este domingo "profundamente preocupada" por "el uso excesivo y desproporcionado de la fuerza" por parte de la Policía para dispersar las acampadas por la vivienda de Lisboa y Oporto durante la madrugada de este domingo.

"Nos preocupa profundamente que el uso de la fuerza por parte de la policía haya sido excesivo e indiscriminado y que la operación policial —y, en particular, el uso excesivo y desproporcionado de porras y otros equipos por parte de la policía— haya provocado decenas de heridos", afirmó el director ejecutivo de Amnistía Internacional en Portugal, João Godinho Martins, citado en un comunicado.

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También cuestionó el "uso de una fuerza excesiva" en las últimas semanas.

"La policía -continuó- tiene la obligación de recurrir a la dispersión de las manifestaciones y al uso de la fuerza únicamente como último recurso y de forma proporcional a la situación. No es eso lo que estamos viendo, y esta situación debe investigarse con urgencia", señalaron.

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Por su parte, AI está investigando lo ocurrido, con información de sus observadores, que estaban documentando el suceso y se encontraban presentes durante el incidente, con conocimiento de las fuerzas policiales, según explicó la organización.

La Policía lanzó una operación simultánea en Lisboa y Oporto, donde se habían instalado tiendas en la tarde del sábado tras manifestaciones multitudinarias, a las 2.00 hora local (misma hora GMT) de este domingo con la que desalojó las acampadas.

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Según sus cifras, fueron detenidas 31 personas y once resultaron heridas, mientras que los organizadores de las protestas denuncian que son 20 los heridos. EFE