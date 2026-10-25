Nvidia teje una red de alianzas estratégicas en banca, 'telecos' y automoción para impulsar su IA

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Nvidia ha cerrado en las últimas semanas varios acuerdos con empresas de sectores como la tecnología, las finanzas o la automoción, entre otros, para aplicar su inteligencia artificial (IA) en distintos ámbitos como la conducción autónoma, la seguridad o la fabricación de chips, tanto a nivel internacional como en España.

Entre las compañías que han cerrado acuerdos figuran dos grandes de la banca española, BBVA y Banco Santander, que han anunciado su colaboración con Nvidia en el desarrollo de su arquitectura de seguridad para agentes de IA.

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En concreto, Nvidia ha presentado el proyecto 'OpenShell Reference Architecture', destinado a permitir la creación, contención y observación de agentes de IA seguros en sistemas críticos e infraestructuras empresariales.

Las entidades bancarias se unen a este proyecto para explorar cómo usar dicha arquitectura como marco para fortalecer la gobernanza y seguridad de sus agentes de IA.

Por su parte, Siemens y Nvidia han presentado nuevos desarrollos conjuntos de inteligencia artificial para el diseño de chips, la fabricación industrial y la construcción de centros de datos.

Asimismo, Amadeus ha acordado colaborar con la firma tecnológica para explorar cómo la computación acelerada y la IA específica para el sector de los viajes pueden contribuir a ofrecer búsquedas de vuelos más rápidas, escalables y eficientes.

APUESTA DE LAS 'TELECOS' POR LA IA

En el sector de las telecomunicaciones, Telecom Italia (TIM) está ampliando su infraestructura soberana de inteligencia artificial en colaboración con Nvidia para proporcionar a las empresas italianas, las administraciones públicas, las 'startups' y los centros de investigación capacidades avanzadas para desarrollar e implementar aplicaciones de IA a gran escala en Italia.

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Por otro lado, la compañía de telecomunicaciones Nokia ha anunciado el siguiente paso en su colaboración con Nvidia para llevar las redes nativas de inteligencia artificial a la práctica comercial.

En este marco, ambas firmas avanzarán en la integración de la IA en el procesamiento de radio, brindando soporte a la inteligencia cerca del origen de los datos y extendiendo los agentes de IA para operaciones multidominio.

CONTRIBUIR A LA CONDUCCIÓN AUTÓNOMA, TAMBIÉN EN ESPAÑA

Nvidia también ha puesto el foco en las últimas semanas en el campo de la automoción para hacer avanzar la conducción autónoma en Europa mediante alianzas con empresas como Bolt, Volvo Cars o Wayve.

En el caso de España, Bolt ha anunciado que Madrid será una de las ciudades clave de su proyecto: a partir de 2027, la plataforma contará con 'Nvidia Alpamayo Stack', el software integral de conducción autónoma de Nvidia, para los vehículos de su programa europeo de transporte autónomo bajo demanda, que arrancará con la flota de Lucid.

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De su lado, Volvo Cars y Nvidia han ampliado su alianza tecnológica con el objetivo de elevar los niveles de seguridad de los futuros sistemas de conducción autónoma de la marca sueca, combinando sus sistemas de seguridad tradicionales con la arquitectura de computación e IA de Nvidia.

Finalmente, Wayve, el desarrollador londinense de IA para la conducción, se ha unido a Nvidia, Stellantis y al Gobierno francés para anunciar una colaboración centrada en acelerar el despliegue de vehículos autónomos en Francia y en el resto de la Unión Europea.

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