Los 'chalecos amarillos' convocan caceroladas contra la "deriva autoritaria" de Macron

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París, 25 oct (EFE).- La coordinadora de los 'chalecos amarillos' convocó este domingo para el próximo viernes concentraciones con caceroladas frente a la Asamblea Nacional para protestar contra la "deriva autoritaria" del presidente francés, Emmanuel Macron, en la víspera de una nueva jornada de movilización en defensa del poder adquisitivo prevista el sábado 31 de octubre.

"Macron y su Gobierno han decidido dar un paso más en la deriva autoritaria. Prohíben nuestras manifestaciones, imponen toques de queda y cierran los centros de las ciudades a los manifestantes", afirmó el colectivo de los 'chalecos amarillos' en un comunicado.

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"Haremos oír nuestras cacerolas y sartenes bajo las ventanas de los parlamentarios", aseguraron.

La coordinación de los 'chalecos amarillos', cuyas movilizaciones sacudieron Francia en otoño de 2018, durante el primer mandato de Macron, también llamó a extender esa acción ante los ayuntamientos en protesta por las restricciones a las manifestaciones y toques de queda parciales en algunas ciudades tras los disturbios y saqueos registrados en las protestas del 17 de octubre.

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Estas movilizaciones se enmarcan en una ola de protestas iniciadas en septiembre por los estudiantes de institutos para reclamar, entre otras cosas, mejoras en sus centros y en la educación, a la que se sumaron después los universitarios, así como los sindicatos y los 'chalecos amarillos', que añadieron sus reivindicaciones contra el encarecimiento del coste de la vida y en defensa de los servicios públicos en general.

Los convocantes de las movilizaciones de los dos últimos fines de semana han llamado a una nueva jornada de protesta el próximo sábado y preparan una huelga general para el 5 de noviembre, con la que pretenden aumentar la presión sobre Macron.

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Para tratar de desactivarla, el primer ministro francés, Sébastien Lecornu, reúne mañana, lunes, a representantes de organizaciones estudiantiles, docentes, sindicatos, organizaciones empresariales, autoridades territoriales y parlamentarios. EFE