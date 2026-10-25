La participación en Serbia supera el 45% a mediodía en medio de denuncias de irregularidades electorales

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La participación en las elecciones parlamentarias anticipadas de Serbia ha alcanzado el 46,4% a las 14.00 horas, frente al 32,2% registrado a esa misma hora en los comicios de diciembre de 2023, según los datos oficiales, en una jornada marcada por denuncias de irregularidades e incidentes en varios colegios electorales.

El presidente de la Comisión Electoral de la República (RIK), Vladimir Dimitrijevic, ha señalado que la jornada de votación ha transcurrido con normalidad en la mayoría de los centros, aunque se han registrado conflictos y problemas que han requerido la intervención policial.

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Por ejemplo, en la localidad de Doljevac, sureste del país, donde la votación se ha visto suspendida temporalmente después de que una persona intentase votar con varios documentos de identidad. La Policía ha tomado declaración a los implicados y el proceso electoral se ha reanudado poco después. También se han denunciado daños en las lámparas ultravioletas empleadas para comprobar si los electores ya han votado y la manipulación de aerosoles utilizados durante el control electoral, según recoge la agencia Beta.

Dimitrijevic ha advertido del incumplimiento de las normas destinadas a garantizar el secreto de voto, después de que algunos miembros de las mesas electorales ataran o retiraran las cortinas de las cabinas dispuestas en algunos centros. "El voto es secreto y personal", ha recalcado el representante de la Comisión Electora, que ha recordado que nadie puede acercarse a la cabina ni mover o abrir su cortina mientras se deposita la papeleta.

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La RIK ha insistido en que ese tipo de actuaciones están prohibidas y ha anunciado que los responsables serán identificados para que respondan ante la ley.

Por su parte, el movimiento Kreni-Promeni --iniciativa ciudadana y partido político nacido del activismo medioambiental y anticorrupción-- ha comunicado que sus observadores han registrado más de 300 denuncias de irregularidades hasta las 13.00 horas. Entre ellas figuran fotografías de papeletas y listas electorales, presiones a electores, sospechas de compra de votos y traslados organizados de votantes bajo control de su elección.

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La organización ha asegurado además que se han frustrado varios intentos del denominado "tren búlgaro" --un método de fraude electoral relacionado con la compra de votos-- en Kragujevac y Belgrado, y que también se ha actuado ante la elaboración de listas paralelas de votantes.

Del mismo modo, se han denunciado amenazas contra un interventor en Novi Beograd y agresiones en Valjevo y Pozega. En esta última localidad, la Policía ha inspeccionado el lugar tras un incidente en el que un votante habría empujado a un observador después de fotografiar e intentar sacar papeletas. Como consecuencia, la votación se ha visto interrumpida momentáneamente.

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Los colegios electorales han abierto a las 7.00 horas, aunque algunos han registrado pequeños retrasos por los preparativos y la afluencia de votantes. Según la RIK, 6.451.292 personas están llamadas a votar en 8.392 centros, con 18 listas electorales en la papeleta. La votación permanecerá abierta hasta las 20.00 horas.