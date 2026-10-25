Juan Avellaneda se planta ante las preguntas sobre su polémica con Pelayo Díaz: "No quiero ni hablar"

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MADRID (CHANCE)

Juan Avellaneda ha vuelto a pronunciarse sobre la polémica con Pelayo Díaz, aunque esta vez ha dejado claro que no piensa seguir alimentando el enfrentamiento con quien fuera su compañero en Cámbiame. Después de que el estilista calificase de complicada su experiencia trabajando con el asturiano, este respondió a sus críticas y aseguró que no tiene intención de volver a trabajar con él.

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Preguntado por la reacción de su antiguo compañero, el diseñador ha preferido mantenerse al margen y cerrar la puerta a nuevas declaraciones. "Ya, ya, pero yo de ese tema yo es que ya sinceramente no quiero ni hablar ni nada, así que ya está", ha afirmado. Insistiendo en su postura, ha recalcado que está "súper tranquilo con todo" y ha agradecido el interés de la prensa, aunque ha repetido que no tiene nada más que decir: "Es que no, no hablo".

Tampoco ha querido valorar que Paloma González se haya posicionado públicamente del lado de Pelayo en esta disputa. Ante las preguntas sobre la postura de la estilista, ha zanjado el asunto con un escueto "gracias, buenas noches, gracias", evitando entrar en las declaraciones de quien fuera también compañera suya en el programa de Telecinco.

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Al margen de la polémica, se ha mostrado entusiasmado con sus proyectos profesionales. "Yo feliz, estamos con un programita internacional ahora para Amazon haciendo mis cosas y la verdad que disfrutando muchísimo de lo que hago", ha explicado, agradeciendo también el interés por su trabajo.

Además, el diseñador ha valorado el debut de Cala Moragas en el desfile de Victoria's Secret, celebrado el pasado 18 de octubre. "Muy bien, ¿no? Porque al final que pasen así cosas de estas es fantástico", ha comentado, destacando el impulso que supone esta pasarela para la industria de la moda. "La verdad que ha sido espectacular, o sea que muy bien", ha concluido.

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