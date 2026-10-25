Suben a 10 los muertos por un bombardeo de las Fuerzas Militares contra el ELN en Colombia

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Bogotá, 25 oct (EFE).- El número de muertos por un bombardeo contra la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN) en el departamento colombiano del Cauca (suroeste) se elevó a 10, entre ellos dos de los jefes de ese grupo armado en la región, confirmó este domingo el presidente Abelardo de la Espriella.

"En zona rural de El Tambo, Cauca, nuestras Fuerzas Militares y la Policía Nacional ejecutaron la OPERACIÓN ÓNIX, en la que DIEZ INTEGRANTES DEL ELN MURIERON EN DESARROLLO DE OPERACIONES, entre ellos alias ‘MARCOS PACÍFICO’ y alias ‘OCHENTA’ o ‘MURILLO’, dos de sus principales cabecillas", expresó De la Espriella en X.

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La operación fue ejecutada en la madrugada del pasado 22 de octubre y fue el quinto bombardeo contra grupos armados ilegales ordenado por el Gobierno colombiano, en medio de una controversia sobre el uso de esta táctica militar por la posibilidad de afectar a niños, niñas y adolescentes reclutados.

El mandatario señaló que en la operación realizada en El Tambo fueron incautados siete fusiles, una pistola y dos granadas, así como las autoridades hallaron un campamento con una capacidad para albergar a unos 25 guerrilleros.

"Con este resultado debilitamos la cadena de mando, la capacidad de combate y las estructuras criminales que pretenden controlar territorios y corredores estratégicos hacia el Pacífico colombiano. ¡QUE LO ENTIENDAN LOS NARCOTERRORISTAS: NO VAMOS A RETROCEDER NI UN CENTÍMETRO EN LA DEFENSA DE COLOMBIA!", expresó el presidente.

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La polémica por los bombardeos comenzó tras el segundo bombardeo realizado a finales de agosto en el departamento del Guaviare (sur), en el que tres de los 10 muertos eran menores de edad, dos de 15 años y uno de 16.

A principios de este mes, el cuarto bombardeo llevado a cabo en la región de Catatumbo dejó como resultado una adolescente de 16 años fallecida. EFE