Irán acusa a la candidatura emiratí a la ONU de buscar “blanquear el genocidio” en Gaza

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Teherán, 25 oct (EFE).- El presidente del Parlamento y negociador jefe de Irán, Mohamad Baqer Qalibaf, acusó este domingo a la emiratí Lana Nusseibeh, candidata a la Secretaría General de las Naciones Unidas, de favorecer el proyecto del "Gran Israel" y de tratar de "blanquear un genocidio sistemático" en Gaza.

“Una candidatura al puesto de mayor rango en la ONU tiene el objetivo de allanar el camino diplomático al proyecto del ‘Gran Israel’ y blanquear un genocidio sistemático”, afirmó Qalibaf en su cuenta de X.

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El político iraní acompañó su publicación de una noticia de febrero de 2024 del canal France 24, en la que Nusseibeh defendía la decisión de Emiratos Árabes Unidos de mantener las relaciones diplomáticas con Israel pese a la preocupación por las víctimas y la destrucción causadas por la guerra en Gaza, iniciada tras los ataques de Hamás del 7 de octubre de 2023.

“Defender lo ocurrido en Gaza es lo que figura en su currículum; el zorro está actualizando su perfil de LinkedIn para solicitar el puesto de guardián del gallinero”, añadió Qalibaf en tono irónico en referencia a la candidata.

Durante su intervención en la Cumbre Mundial de Gobiernos, Nusseibeh defendió que la cooperación con Israel había permitido a Abu Dabi instalar un hospital de campaña en Gaza y otro flotante en Egipto, aunque también reclamó un alto el fuego humanitario y la solución de los dos Estados, al considerar necesario dialogar incluso con quienes mantienen posiciones contrarias.

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Emiratos Árabes Unidos e Israel establecieron relaciones diplomáticas en 2020 en el marco de los Acuerdos de Abraham, promovidos por Estados Unidos, con lo que el país árabe se convirtió en el primero del golfo Pérsico en normalizar sus relaciones con el Estado hebreo.

Nusseibeh, ministra de Estado de Asuntos Exteriores y antigua embajadora ante Naciones Unidas entre 2013 y 2024, fue propuesta formalmente el 21 de octubre como candidata para suceder al secretario general de la ONU, António Guterres, cuyo mandato concluye en diciembre.

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Desde la entrada en vigor del alto el fuego, el 10 de octubre de 2025, Israel ha matado a más de 1.550 gazatíes y herido a otros 5.500, en una ofensiva que la justicia internacional investiga como posible genocidio debido a la extrema destrucción causada en Gaza y la muerte de más de 74.500 palestinos desde octubre de 2023. EFE