(Previa) Luis de la Fuente y Pere Romeu capitanean el acento español del Trofeo Johan Cruyff

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Los técnicos españoles Luis de la Fuente, Luis Enrique, Unai Emery y Mikel Arteta, así como el belga Vincent Kompany, aspiran a levantar este lunes el Trofeo Johan Cruyff, con el que France Football premia al mejor entrenador del año, durante la gala del Balón de Oro 2026, que se celebrará en el London Palladium Theatre de Londres (21.00 horas), mientras que Pere Romeu y Jonathan Giráldez ansían poder conquistar el galardón en categoría femenina.

Con cuatro de los cinco candidatos, España tiene en su mano llevarse el premio al mejor preparador del pasado curso en el fútbol masculino. Solo el técnico del Bayern de Múnich, que no podrá acudir a la gala tras ser ingresado por un desmayo durante un entrenamiento, amenaza la conquista, que ya apunta a un claro favorito.

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El seleccionador masculino español, Luis de la Fuente, podría conseguir su primer galardón después de guiar a España a la conquista del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, que permitió a 'La Roja' bordarse su segunda estrella. El éxito se suma, además, a la Eurocopa y la Liga de Naciones logradas también bajo la batuta del riojano.

Además, con De la Fuente al frente, España ha conseguido en 2026 convertirse en la selección que encadena más partidos seguidos sin perder en toda la historia con 42, además con once victorias consecutivas, unos logros que le convierten en el gran favorito. Este lunes, viajará a la capital británica junto al presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Rafael Louzán.

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El asturiano Luis Enrique, vigente campeón del trofeo, es quizás el que más cerca está de discutir el galardón a su compatriota. El entrenador del Paris Saint-Germain repitió triunfo en la Liga de Campeones, algo que no ocurría desde 2018 -cuando lo logró el Real Madrid-, y también levantó la Liga, la Intercontinental y las Supercopas de Europa y Francia.

Por su parte, Mikel Arteta logró ganar la Premier League y llevar al Arsenal a conquistar su primer título liguero desde 2004. Mientras, Unai Emery dio al Aston Villa el tercer título continental de su historia con el triunfo en la final de la Liga Europa, y Vincent Kompany arrasó en Alemania con el triplete nacional del Bayern de Múnich.

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PERE ROMEU, FAVORITO AL PREMIO EN CATEGORÍA FEMENINA

En el apartado femenino, Pere Romeu es el indiscutible máximo candidato a relevar a la neerlandesa Sarina Wiegman, seleccionadora de Inglaterra, como mejor entrenador de un club o selección femeninos. Sus logros de 2026 le sitúan como el gran favorito.

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Y es que su FC Barcelona ha conquistado todos los títulos a los que aspiraba. El equipo sumó una nueva Liga F Moeve, séptima seguida, su cuarta Liga de Campeones -competición en la que fue elegida MVP-, la Copa de la Reina y la Supercopa de España.

Con él competirá el gallego Jonatan Giráldez, que ganó la liga y la Copa de Francia con el Olympique de Lyon y cayó en la final de la 'Champions' con el Barça; el sueco Andrée Jeglertz, que conquistó la liga y la FA Cup con el Manchester City; el danés Nils Nielsen, que logró la Copa de Asia con la selección de Japón; y la sueca Elena Sadiku, ganadora de la Copa Europa con el BK Häcken.

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Por otra parte, la gala homenajeará a los mejores equipos de la temporada. El Paris Saint-Germain, el Arsenal, el Bayern de Múnich, el Bodo/Glimt y el Flamengo están nominados a mejor club masculino, mientras que el FC Barcelona, el Bayern de Múnich, el Club América, el Manchester City y el Olympique de Lyon optan al premio femenino.