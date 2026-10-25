(Resumen) 128 detenidos en los disturbios de Barcelona e Illa dice que los implicados "pagarán un precio"

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Los disturbios en el centro de Barcelona del sábado en una protesta convocada por redes sociales se han saldado con 128 detenidos, de los que 72 son menores, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, dice que se sabrá quién está detrás y que "pagarán un precio".

"Los que defendemos la convivencia no nos dedicamos a romper escaparates, no nos dedicamos a dañar el espacio público. Y los que somos demócratas no nos tapamos la cara cuando vamos por la calle", ha dicho Illa.

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Ha remarcado que se está investigando quién organizó los altercados y que todo el que participó "será detenido, puesto a disposición judicial y pagará un precio".

El presidente de la Generalitat ha mandado un mensaje a los padres de los menores apelando a su responsabilidad: "Si los menores no pueden pagar un precio, pagarán ellos un precio. Porque deben ser responsables de sus hijos y de sus hijas".

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DISPOSITIVO POLICIAL

Los Mossos d'Esquadra y la Guàrdia Urbana desplegaron un dispositivo de seguridad de 295 de mossos y 229 urbanos para garantizar la seguridad, que se inició a las 16 horas, dos horas antes de que se iniciaran los altercados que duraron hasta las 22 horas.

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El dispositivo se cerró con 33 asistencias de bomberos por incendio, 14 agentes policiales lesionados (4 graves), 23 comercios vandalizados y 68 actas administrativas por decomiso de armas blancas, sprays, pasamontañas, pirotecnia y piedras.

Los equipos del Ayuntamiento de Barcelona han trabajado la noche del domingo para recuperar la normalidad: los principales daños han sido 31 contenedores quemados, que ya han sido repuestos como los 106 que se retiraron de forma preventiva, y en 4 puestos de floristas de La Rambla, ubicados provisionalmente en Plaza Catalunya.

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Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para determinar los responsables de las convocatorias organizadas por redes.

La comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra, Silvia Catà, ha afirmado que la dinámica de los disturbios de este sábado por la tarde en los entornos de la plaza de Catalunya de Barcelona es "bastante inexplicable", y ha dicho que no se trataba de una manifestación normal sino de convocatorias en redes sociales para cometer hechos ilegales.

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CRÍTICAS DEL GREMI DE RESTAURACIÓ

El Gremi de Restauració de Barcelona ha atribuido los episodios de robos en los disturbios a "una evaluación incorrecta del riesgo y a la consiguiente respuesta policial insuficiente".

Por ello, el Gremi ve necesario que la administración "asuma el coste de la reparación de los desperfectos, cantidades que le serán resarcidas a través de los correspondientes procedimientos y que, sin duda, deben abonar los directamente implicados".

El Ayuntamiento de Barcelona ha enviado una instrucción de alcaldía instando al ejercicio inmediato de acciones judiciales por los daños ocasionados al patrimonio municipal.

El alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, ha dicho que se reunirá con los comerciantes para ayudar en la reclamación patrimonial y con las ayudas económicas "si fuese el caso".

Collboni ha mostrado su apoyo a las fuerzas policiales tras los disturbios de este sábado en el centro de la ciudad, y ha dicho que el Ayuntamiento se personará en las causas "contra aquellos que han tenido que ver con los disturbios".

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"Se había detectado, se habían tomado medidas, las policías tienen todo el apoyo del alcalde y del gobierno municipal en todo aquello que han hecho", ha dicho el alcalde.

El cabeza de lista de ERC para las elecciones generales, Gabriel Rufián, ha rechazado las imágenes de violencia en los disturbios, y ha apuntado a las fuerzas de extrema derecha: "Hay que saber exactamente qué ha pasado y, si beneficia a la extrema derecha, es bastante probable que esté la extrema derecha detrás", ha asegurado.

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PETICIONES DE COMPARECENCIA

Los disturbios han provocado que formaciones como Junts, PP y Vox hayan pedido la comparecencia en el Parlament de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, para explicar el dispositivo policial.

La presidenta de Junts en el Parlament, Mònica Sales, ha pedido este domingo la "comparecencia urgente" de la consellera de Interior de la Generalitat, Núria Parlon, en el Parlament por los disturbios en el centro de Barcelona.

"Garantizar la seguridad es responsabilidad del presidente (Salvador) Illa y hace tiempo que se le ha escapado de las manos", ha asegurado.

La portavoz del PP catalán, Lorena Roldán, ha condenado los disturbios del sábado en Barcelona, y ha pedido la "comparecencia urgente" de la consellera Parlon, para dar explicaciones sobre los hechos y el dispositivo policial desplegado.

Ha expresado su preocupación por las declaraciones de la comisaria jefe de los Mossos d'Esquadra, Silvia Catà: "¿En manos de quién estamos si la comisaria jefe de los Mossos no sabe explicar lo de anoche?".

El portavoz de Vox en el Parlament, Joan Garriga, ha asegurado que pedirán la comparecencia de la consellera de Interior por ser la "responsable inmediata y directa de los hechos".

"Violencia organizada, vandalismo, pillaje, impunidad, caos y miedo. Es lo que vivimos anoche en el corazón de Barcelona", ha resumido sobre los altercados.