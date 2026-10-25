El Kremlin dice que saludará la existencia de negociador con UE

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Moscú, 25 oct (EFE).- El Kremlin saludará el nombramiento en la Unión Europea de un negociador con Moscú, pero no ve que se tomen pasos reales para su designación, afirmó hoy el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov.

“Si hay un negociador, eso es bueno. Y si es uno que busca sinceramente a contribuir a un arreglo pacífico (en Ucrania), eso será aún mejor”, dijo Peskov a la agencia TASS.

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Según él, la UE “lleva mucho tiempo queriendo hacerlo, pero no se decide o no puede” nombrar a un negociador.

Peskov lamentó que hasta el momento los funcionarios europeos solo se hayan limitado a hacer declaraciones, sin tomar medidas reales.

El diario alemán Berliner Zeitung informó previamente que el presidente finlandés, Alexander Stubb, es el candidato más probable para ocupar el papel de mediador europeo en posibles conversaciones de paz con Rusia sobre Ucrania.

Según el periódico, el mandatario finlandés cuenta con tres ventajas clave: una buena relación personal con el presidente estadounidense Donald Trump, experiencia directa en el trato con Rusia y acceso a las autoridades ucranianas.

El 22 de octubre, The Telegraph también incluyó a Stubb en una lista de posibles candidatos de la UE para negociar con Rusia.

La UE también podría estar representada en las negociaciones con Rusia sobre Ucrania por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente checo, Petr Pavel; la primera ministra danesa, Mette Frederiksen; o el primer ministro noruego, Jonas Gahr Støre.

El Ministerio de Asuntos Exteriores ruso aseguró previamente que para Rusia es irrelevante quién será el negociador europeo, lo que importa es su posición en la mesa de negociación.