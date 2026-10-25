Rodolfo Sancho guarda silencio tras la entrevista de su ex, Silvia Bronchalo, sobre su hijo Daniel

Rodolfo Sancho en su encuentro con la prensa. Rodolfo Sancho ha preferido mantenerse al margen de las últimas declaraciones de su expareja, Silvia Bronchalo, que ha reaparecido en televisión para hablar de la situación de su hijo, Daniel Sancho, y de cómo está afrontando personalmente este complicado momento. Preguntado por estas palabras, el actor ha optado por no pronunciarse y ha evitado hacer comentarios sobre la entrevista. EUROPA ESPAÑA SOCIEDAD EUROPA PRESS REPORTAJES

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Rodolfo Sancho ha preferido mantenerse al margen de las últimas declaraciones de su expareja, Silvia Bronchalo, que ha reaparecido en televisión para hablar de la situación de su hijo, Daniel Sancho, y de cómo está afrontando personalmente este complicado momento. Preguntado por estas palabras, el actor ha optado por no pronunciarse y ha evitado hacer comentarios sobre la entrevista.

Ante las preguntas de la prensa, Rodolfo ha continuado con su habitual discreción y no ha respondido a las cuestiones relacionadas con las declaraciones de la madre de su hijo. Ni siquiera cuando los reporteros le han preguntado directamente cómo se encontraba o qué le habían parecido las palabras de Silvia, el intérprete ha querido entrar en detalles.

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Los periodistas también han intentado saber cómo está llevando esta situación y si tanto él como su entorno se encuentran bien. Sin embargo, ha mantenido el silencio durante todo el encuentro, sin ofrecer declaraciones sobre el momento personal que atraviesa ni sobre la situación de Daniel.

Una vez más, Rodolfo Sancho ha dejado claro que prefiere preservar su intimidad y no alimentar nuevas declaraciones públicas sobre un asunto que continúa despertando un gran interés mediático. Mientras Silvia Bronchalo ha decidido compartir sus sentimientos y hablar de la situación familiar ante las cámaras, el hijo de Sancho Gracia ha optado por guardar silencio y centrarse, aparentemente, en sus compromisos profesionales.

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