Espana agencias

Blocus, la plataforma anónima que alentó la protesta violenta y que Mossos ya investigan

Guardar

Barcelona, 25 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la protesta que ayer derivó en violentos disturbios en Barcelona y que convocó a través de redes sociales la plataforma anónima Blocus, que llamaba a replicar en grandes ciudades españolas las movilizaciones de Francia por la "dignidad de los institutos".

La comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Silvi Catà, ha explicado este domingo en la emisora 3Catinfo que, en colaboración con otras policías europeas, ya se está trabajando para "monitorizar" la difusión de la convocatoria, que principalmente cogió vuelo a través de TikTok, una red muy utilizada por menores de edad.

PUBLICIDAD

La convocatoria provenía de Blocus, un grupo anónimo que llamaba a manifestarse no solo en Barcelona, sino también en otras grandes ciudades de España, incluido Madrid, por la "calidad del instituto", un lema inspirado en el movimiento "Lycées Indignés" que desde hace semanas ha capitaneado las protestas de estudiantes en Francia, que también han derivado en algunos casos en incidentes violentos.

"Más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente, una educación de calidad", rezaba la convocatoria, que animaba a salir a la calle "como en Francia". La plataforma incluía un código QR para unirse a grupos de Telegram o Whatsapp en los que se daban indicaciones sobre cómo participar en la protesta: de negro, con el rostro tapado y, a ser posible, con material pirotécnico.

PUBLICIDAD

La principal difusión de la convocatoria se hizo, desde mediados de la semana pasada, a través de perfiles anónimos de Tiktok, que la policía catalana ya está analizando, aunque también se investigan otras redes sociales en las que el llamamiento se fue multiplicando, hasta que llegó a saltar a grupos de Whatsapp abiertos.

Tras los últimos acontecimientos en Barcelona, Blocus ya ha borrado la cuenta que tenía en la red social TikTok, junto con todo el contenido expuesto.

La policía catalana está tratando de esbozar el perfil de los alborotadores, no solo de los 128 detenidos -de los que 72 son menores de edad-, sino también de las cerca de 450 personas que los agentes identificaron ayer en el dispositivo montado para atajar los incidentes. La propia Silvia Catà ha admitido que les sorprendió su "violencia extrema".

En cualquier caso, se trata de personas "muy jóvenes", según Catà, parte de ellos adolescentes de menos de 14 años -y, por lo tanto, inimputables- que se agrupan con la finalidad clara de "cometer hechos delictivos", sin el ánimo de reivindicar o reclamar derechos, sino más bien de "reflejarse en los hechos que están pasando en Francia".

No se trata de grupos criminales, ha añadido la comisaria, sino de "personas individuales que se juntan", en grupos de tres, cinco o diez personas, para causar desperfectos en las calles o saqueos en comercios.

La convocatoria de Blocus también tuvo repercusión en Madrid, aunque según la comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, no llegó a derivar en los graves incidentes ocurridos en Barcelona.

En la capital catalana, la cita de la protesta era en la misma plaza Cataluña donde desde hace un mes está instalada la acampada por el derecho a una vivienda digna, un colectivo que se ha desmarcado de la concentración de ayer. También el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, los ha desvinculado de los alborotos.

De hecho, los acampados cerraron los accesos para evitar que los causantes de los disturbios entraran en la zona donde mantienen su protesta y, por el contrario, refugiaron a familias que se habían quedado atrapadas en la refriega entre los Mossos d'Esquadra y los alborotadores. EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El pueblo de 33 habitantes que esconde ‘El Escorial’ gallego: tardó cuatro siglos en construirse y es el segundo monasterio más grande del país

Incendios, abandono y una desamortización marcaron su historia, que hoy atrae a viajeros interesados en el Camino de Santiago

El pueblo de 33 habitantes que esconde ‘El Escorial’ gallego: tardó cuatro siglos en construirse y es el segundo monasterio más grande del país

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

La precampaña electoral continúa subiendo de decibelios a un día del cierre de candidaturas, con el telón de fondo de los disturbios en Barcelona y la acampada en Sol por la vivienda

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Juegos Once compartió la combinación ganadora del sorteo 2 de las 12:00 horas

Super Once: estos son los resultados ganadores del Sorteo 2

Vivas carga contra Sánchez por “no emplear todos los medios” para restablecer la normalidad en Ceuta

Miles de personas se manifiestan en Madrid, convocadas por el movimiento Mujeres Caballas, para reclamar que España “no deje de lado” a la ciudad autónoma

Vivas carga contra Sánchez por “no emplear todos los medios” para restablecer la normalidad en Ceuta

La acampada de Sol cumple un mes sin un liderazgo claro y con llamadas a la retirada: “No puede durar para siempre, ya ha servido para visibilizar la crisis de vivienda”

Los ocupantes del kilómetro 0 trabajan en un manifiesto que marque una línea clara de actuación

La acampada de Sol cumple un mes sin un liderazgo claro y con llamadas a la retirada: “No puede durar para siempre, ya ha servido para visibilizar la crisis de vivienda”
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Elecciones generales 29-N, en directo: Vivas reitera que la situación es “insostenible” y exige que se aceleren las devoluciones de migrantes

Los disturbios de Barcelona, en imágenes: escaparates rotos, clientes atrapados, incendios en comercios y 128 detenidos

Los Mossos atribuyen a grupos organizados de TikTok el “reclutamiento” de los jóvenes que protagonizaron los disturbios en Barcelona

Noche de caos y disturbios en Barcelona: la cifra de detenidos sube a 128, la mayoría menores de edad, y hay 15 policías heridos

Sanidad quiere controlar si hay consumo de fentanilo analizando las aguas residuales en ocho comunidades durante dos años: solo 148 personas se han tratado por adicción

ECONOMÍA

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

Brecha salarial en la industria del metal: un peón en Navarra cobra casi un 25% más por hora que un ingeniero en Badajoz

España “tira a la basura” el 17% de su energía renovable, una electricidad suficiente para abastecer a 6,3 millones de hogares

Frente Amplio presenta su plan de pensiones: jubilación a los 65 años y cuantía mínima igual al SMI

Deuda récord, inflación al alza y la prima de riesgo disparada: los datos económicos que explican la ira de los franceses

Así funciona el permiso remunerado de Suecia para faltar al trabajo cuando tu hijo se pone malo

DEPORTES

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Tote, el exjugador del club blanco, analiza el Clásico: “En cuanto a sensaciones en la temporada y calidad, es mejor el Barça, pero el Madrid nunca es fácil”

Los Clásicos de José Mourinho: de la “manita” en su bienvenida al dedo en el ojo y el adiós invicto

A qué hora y dónde ver el Clásico de LaLiga entre el FC Barcelona y el Real Madrid: un duelo clave para la clasificación

Rafa Lozano Jr., el boxeador que salió de la estela de su padre y sueña ahora con un oro olímpico: “Cuando empecé, me decían que estaba ahí por ser ‘el hijo de’”

Las emotivas palabras que le ha dedicado Leonor a Messi recordando a un exjugador del Sporting: “Convertía lo extraordinario en rutina”