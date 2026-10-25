Blocus, la plataforma anónima que alentó la protesta violenta y que Mossos ya investigan

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Barcelona, 25 oct (EFE).- Los Mossos d'Esquadra investigan quién está detrás de la protesta que ayer derivó en violentos disturbios en Barcelona y que convocó a través de redes sociales la plataforma anónima Blocus, que llamaba a replicar en grandes ciudades españolas las movilizaciones de Francia por la "dignidad de los institutos".

La comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, Silvi Catà, ha explicado este domingo en la emisora 3Catinfo que, en colaboración con otras policías europeas, ya se está trabajando para "monitorizar" la difusión de la convocatoria, que principalmente cogió vuelo a través de TikTok, una red muy utilizada por menores de edad.

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La convocatoria provenía de Blocus, un grupo anónimo que llamaba a manifestarse no solo en Barcelona, sino también en otras grandes ciudades de España, incluido Madrid, por la "calidad del instituto", un lema inspirado en el movimiento "Lycées Indignés" que desde hace semanas ha capitaneado las protestas de estudiantes en Francia, que también han derivado en algunos casos en incidentes violentos.

"Más recursos, mejores instalaciones, profesorado suficiente, una educación de calidad", rezaba la convocatoria, que animaba a salir a la calle "como en Francia". La plataforma incluía un código QR para unirse a grupos de Telegram o Whatsapp en los que se daban indicaciones sobre cómo participar en la protesta: de negro, con el rostro tapado y, a ser posible, con material pirotécnico.

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La principal difusión de la convocatoria se hizo, desde mediados de la semana pasada, a través de perfiles anónimos de Tiktok, que la policía catalana ya está analizando, aunque también se investigan otras redes sociales en las que el llamamiento se fue multiplicando, hasta que llegó a saltar a grupos de Whatsapp abiertos.

Tras los últimos acontecimientos en Barcelona, Blocus ya ha borrado la cuenta que tenía en la red social TikTok, junto con todo el contenido expuesto.

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La policía catalana está tratando de esbozar el perfil de los alborotadores, no solo de los 128 detenidos -de los que 72 son menores de edad-, sino también de las cerca de 450 personas que los agentes identificaron ayer en el dispositivo montado para atajar los incidentes. La propia Silvia Catà ha admitido que les sorprendió su "violencia extrema".

En cualquier caso, se trata de personas "muy jóvenes", según Catà, parte de ellos adolescentes de menos de 14 años -y, por lo tanto, inimputables- que se agrupan con la finalidad clara de "cometer hechos delictivos", sin el ánimo de reivindicar o reclamar derechos, sino más bien de "reflejarse en los hechos que están pasando en Francia".

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No se trata de grupos criminales, ha añadido la comisaria, sino de "personas individuales que se juntan", en grupos de tres, cinco o diez personas, para causar desperfectos en las calles o saqueos en comercios.

La convocatoria de Blocus también tuvo repercusión en Madrid, aunque según la comisaria jefa de los Mossos d'Esquadra, no llegó a derivar en los graves incidentes ocurridos en Barcelona.

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En la capital catalana, la cita de la protesta era en la misma plaza Cataluña donde desde hace un mes está instalada la acampada por el derecho a una vivienda digna, un colectivo que se ha desmarcado de la concentración de ayer. También el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni, los ha desvinculado de los alborotos.

De hecho, los acampados cerraron los accesos para evitar que los causantes de los disturbios entraran en la zona donde mantienen su protesta y, por el contrario, refugiaron a familias que se habían quedado atrapadas en la refriega entre los Mossos d'Esquadra y los alborotadores. EFE

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