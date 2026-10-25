La provincia reúne a 53 entidades de 20 países en la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas

Guardar

Cádiz acoge desde este lunes, 26 de octubre, y hasta el miércoles 28 de octubre la XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas, un encuentro internacional que reunirá a representantes de 53 entidades de 20 países para analizar los principales retos y oportunidades del comercio internacional, la inversión, la innovación y la cooperación económica entre Europa e Iberoamérica.

Bajo el lema 'El océano que nos une. Las conversaciones que marcarán el futuro', la conferencia regresa a la capital gaditana 24 años después de que la ciudad acogiera esta cita en 2002, con un programa que abordará el papel de las zonas francas como instrumentos de desarrollo económico y conexión entre mercados, según ha informado la entidad en una nota.

PUBLICIDAD

El encuentro, organizado conjuntamente por la Asociación de Zonas Francas de las Américas (AZFA) y la Zona Franca de Cádiz, reunirá durante tres jornadas a responsables de zonas francas, organismos internacionales, universidades, puertos, instituciones y empresas para compartir experiencias y conocimientos sobre comercio, logística, sostenibilidad y atracción de inversiones.

El delegado del Estado en la Zona Franca de Cádiz, Fran González, ha destacado que la elección de la ciudad como sede supone un reconocimiento al trabajo desarrollado por el Consorcio y a su capacidad para atraer este tipo de encuentros internacionales.

PUBLICIDAD

Asimismo, ha señalado la coincidencia de la conferencia con el Blue Zone Forum InnovAzul, que se celebrará del 28 al 30 de octubre en colaboración con la Universidad de Cádiz, al considerar que ambos eventos "permitirán poner el foco en la transferencia de conocimiento, la investigación y la captación de talento, situando a la Zona Franca como catalizadora de nuevas oportunidades". La proximidad de ambas citas ya se hace visible en el entorno del Palacio de Congresos de Cádiz, donde desde este fin de semana ondean las banderas con los lemas de los dos encuentros.

REPRESENTACIÓN INTERNACIONAL

Según ha detallado la entidad, la conferencia contará con representantes de países como Colombia, Costa Rica, República Dominicana, Puerto Rico, Brasil, Panamá, Honduras, Curaçao, Guatemala, Cuba, Paraguay, Uruguay, Aruba, El Salvador, Haití y Perú, además de la presencia de Port Tampa Bay, en Estados Unidos. Colombia y Costa Rica serán los países con mayor representación.

PUBLICIDAD

En el caso colombiano, asistirán responsables de las zonas francas de Bogotá, del Pacífico, Santander, Pereira, Rionegro, Palmaseca y Parque Central, así como representantes empresariales y de la Asociación Nacional de Empresarios.

Por parte de Costa Rica participarán responsables de AZOFRAS, representantes del Ministerio de Comercio Exterior y de la Promotora del Comercio Exterior, además de empresas y zonas francas del país. La representación española incluirá a los delegados del Estado en las zonas francas de Sevilla, Carmen Tovar; Gran Canaria, Gabriel Corujo; Barcelona, Pere Navarro; y Vigo, David Regades.

PUBLICIDAD

La programación arrancará este lunes con la Asamblea de miembros de AZFA, que tendrá lugar en el edificio Heracles del recinto fiscal gaditano. La inauguración oficial se celebrará el martes 27 en el Palacio de Congresos de Cádiz, donde se desarrollarán las conferencias y mesas de debate.

La Asamblea contará con la participación de la presidenta de AZFA, Claudia Pellerano, junto al primer vicepresidente de la asociación, Carlos Wong; el segundo vicepresidente, Juan Opertti; y el director ejecutivo de AZFA, Julio Rodríguez.

EXPERTOS INTERNACIONALES Y ORGANISMOS MULTILATERALES

La jornada del martes comenzará a las 9,30 horas con una bienvenida institucional en la que participarán Fran González; el presidente de la Organización Mundial de Zonas Francas, Mohammed Alzarooni, que intervendrá de forma telemática; Claudia Pellerano; y el alcalde de Cádiz, Bruno García.

PUBLICIDAD

A las 10,00 horas tendrá lugar la conferencia magistral de Marc Canal, investigador sénior del McKinsey Global Institute, que ofrecerá la intervención titulada 'Arenas del futuro en un mundo de posibilidades', centrada en cuestiones vinculadas a la productividad, el crecimiento económico, la innovación y la tecnología.

El programa contará también con Juan Verde, experto en estrategia internacional y antiguo subsecretario adjunto para Europa y Eurasia del Departamento de Comercio de Estados Unidos durante la Administración de Barack Obama, así como con Paul E.Kent, especialista en puertos, transporte y logística.

PUBLICIDAD

Entre los participantes figuran además Natalia Bayona, directora ejecutiva de ONU Turismo; María Camila Moreno, analista de políticas comerciales de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); y el diplomático uruguayo Guillermo Valles, experto en comercio internacional y con trayectoria en organismos multilaterales.

La representación empresarial incluirá a Matías Fernández Ilarde, presidente de la Federación Iberoamericana de Jóvenes Empresarios (FIJE), organización que agrupa a asociaciones de jóvenes empresarios de 22 países y representa a más de 80.000 empresas.

Asimismo, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) estará representado en una cita que abordará el papel de los organismos multilaterales y los instrumentos de financiación para impulsar el desarrollo económico y la inversión.

A lo largo de las jornadas se analizarán cuestiones relacionadas con la actividad portuaria y logística, la sostenibilidad, la atracción de inversiones, el turismo, la cooperación empresarial y los nuevos instrumentos de desarrollo económico, con especial atención a las relaciones comerciales entre los países iberoamericanos.

PUBLICIDAD

La XXIX Conferencia de Zonas Francas Iberoamericanas devuelve así a Cádiz un encuentro internacional cuyas últimas ediciones se han celebrado en Punta del Este (Uruguay, 2025), Curaçao (2024), Barcelona (2023) y Punta Cana (República Dominicana, 2022).