Comenzaron las elecciones legislativas en Serbia

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Belgrado, 25 oct (EFE).- Los colegios electorales en Serbia están abiertos en Serbia, donde este domingo se celebran elecciones legislativas, consideradas las más importantes en un cuarto de siglo, con Aleksandar Vucic, hombre fuerte del país desde 2014, enfrentado a una candidatura de universitarios contra la corrupción y el autoritarismo.

Los más de 8.200 colegios electorales abrieron a las 07:00 hora local (06:00 GMT) y cerrarán a las 20:00 hora local (19:00 GMT) y se espera que algunas ONG anuncien las primeras proyecciones de resultados no oficiales unos 90 minutos más tarde.

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Unos 6,4 millones de electores están llamados a elegir a los miembros del nuevo Parlamento unicameral de 250 escaños.

Los sondeos apuntan a un resultado muy ajustado entre Serbia Unida, liderada por el partido conservador SNS de Vucic, y La Lista de Estudiantes, integrada por académicos, economistas, juristas, ingenieros, sociólogos y artistas elegidos por los universitarios.

Las elecciones, adelantadas casi un año por Vucic, llegan tras dos años de protestas, lideradas por los estudiantes, en demanda de explicaciones tras la muerte de 16 personas en noviembre de 2024 por el derrumbe de un voladizo en una estación de tren que había sido renovada en el marco de un contrato opaco por empresas chinas.

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Vucic, primer ministro entre 2014 y 2017, fue durante nueve años presidente del país hasta dimitir en septiembre pasado para poder presentarse como candidato a jefe del Gobierno.

Los universitarios han centrado su candidatura en la lucha contra la corrupción y el autoritarismo, del que acusan a Vucic, mientras que el presidente afirma que es el único que puede garantizar la estabilidad en Serbia.

Serbia ha visto muy ralentizado en los últimos años su proceso de adhesión a la Unión Europea (UE), a la que aspira a ingresar desde 2012, y el nivel de corrupción lleva una década creciendo, según la ONG Transparencia Internacional.

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Vucic se ha negado a sumarse a las sanciones europeas contra Rusia, de donde importa a bajo precio el 90 % del gas que consume y con la que Serbia mantiene estrechos vínculos históricos.

La presencia de China ha aumentado en los últimos años, y ese país es ahora el segundo inversor extranjero, sólo por detrás de la UE.

Vucic presume además de mantener buenas relaciones con el presidente estadounidenses, Donald Trump. EFE

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