Asaltos y agresiones aisladas en las elecciones de Serbia, con una elevada participación

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Belgrado, 25 oct (EFE).- Las elecciones legislativas anticipadas en Serbia transcurren este domingo en un ambiente de calma alterado por algunas irregularidades e incidentes violentos aislados, según informaron ONG y medios locales, mientras la participación alcanzaba el 56 % cuatro horas antes del cierre de los colegios electorales, 14 puntos porcentuales más que en 2023.

Un grupo de encapuchados atacó a los interventores de la opositora Lista de los Estudiantes en Pancevo, una ciudad del norte de Serbia, informó la emisora de radio 021.

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En Doljevac, en el sur del país, una treintena de personas irrumpió en un colegio electoral y atacó a los presentes, señaló la cadena regional N1, aunque las autoridades indicaron que la votación no llegó a interrumpirse.

También se produjeron ataques en dos centros de votación de Nuevo Belgrado, un distrito periférico de la capital, informó el diario Danas.

Estas son las elecciones más trascendentales en Serbia desde el año 2000, cuando el líder autoritario Slobodan Milosevic perdió las elecciones y acabó dimitiendo tras las masivas protestas ciudadanas.

Aleksandar Vucic, hombre fuerte del país desde hace doce años y ministro durante los últimos años del régimen de Milosevic, se presenta de nuevo como candidato a primer ministro tras haber dimitido como presidente el pasado mes.

Ha centrado su campaña en la promesa de estabilidad frente a la Lista de los Estudiantes, una candidatura de expertos y profesionales impulsada por alumnos universitarios que lideran desde hace dos años un movimiento ciudadano contra la creciente corrupción y el autoritarismo que atribuyen a Vucic.

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La ONG Centro para la Investigación, la Transparencia y la Responsabilidad (CRTA), que cuenta con observadores repartidos por todo el país, indicó que en el 25 % de los colegios electorales se habían registrado casos de personas fotografiando sus papeletas, lo que constituiría un indicio de "amenazas al secreto del voto y de presiones a los votantes".

En general, CRTA ha contabilizado algún tipo de irregularidad en el 29 % de los 8.200 colegios electorales, como el uso indebido del aerosol indeleble que se emplea para marcar los dedos de los votantes y evitar que puedan votar dos veces.

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Los serbios han acudido a votar en masa durante la mañana y, en Belgrado, podían verse colas ante los colegios electorales incluso antes de su apertura, a las 07.00 (06.00 GMT).

En ciudades como Los Ángeles, Nueva York y Toronto, la afluencia ha sido enorme, según muestran los medios serbios.

En Viena, donde también reside una importante comunidad serbia, el tiempo de espera para votar llegaba a las cuatro horas, informó la prensa austríaca este domingo.

Según los cálculos de CRTA, la participación a las 16.00 alcanzaba ya el 56 %, 14 puntos porcentuales más que a esa misma hora en las elecciones de 2023, ganadas con mayoría absoluta por el partido conservador SNS de Vucic.

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El récord de participación en la Serbia moderna se registró en las elecciones del año 2000, cuando acudió a votar el 75 % del electorado. Poco después cayó el régimen de Milosevic.

Muchos analistas coinciden en que una elevada participación beneficia a la candidatura opositora de los universitarios, especialmente en un escenario de resultados muy ajustados, como anticipan los sondeos.

Unos 6,4 millones de serbios pueden acudir a votar hasta las 20.00 hora local (19.00 GMT) en estas elecciones y se espera que las primeras proyecciones no oficiales de los resultados se anuncien 90 minutos después. EFE

(foto) (vídeo)