Tensiones legislativas y ataques a periodistas marcan la libertad de prensa en Chile

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Bogotá/Santiago de Chile, 25 oct (EFE).- Iniciativas cuestionadas por su posible impacto en el periodismo de investigación, agresiones contra periodistas, dificultades económicas y debates sobre derechos de autor e Inteligencia Artificial (IA) marcan el panorama actual de la libertad de prensa en Chile, dice un informe aprobado este domingo por la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).

El documento destaca que en agosto pasado, durante la ceremonia de la Federación de Medios de Comunicación Social, el presidente chileno, José Antonio Kast, afirmó que su gobierno “nunca será un obstáculo para los medios”, defendió la función del periodismo de escrutar al poder y condenó el hostigamiento digital, en medio de cuestionamientos sobre el carácter liberal de su administración.

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No obstante, advierte el informe, la Administración de Kast comunicó que cesaría el financiamiento del Fondo de Estudios sobre el Pluralismo en el Sistema Informativo Nacional, decisión justificada mediante el ajuste fiscal que afectó a casi la totalidad de las carteras del Ejecutivo, medida que fue cuestionada por académicos y especialistas.

La discusión pendiente del proyecto conocido como "Ley Mordaza 2.0", que establece sanciones por divulgar antecedentes de investigaciones penales, genera preocupación en organizaciones periodísticas y especialistas por sus posibles efectos sobre la investigación de asuntos de interés público, trabajo que ha cumplido un rol fundamental en Chile durante los últimos años destapando casos de corrupción política, judicial y económica.

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Otro foco de tensión identificado por el estudio es la propuesta legislativa que habría permitido usar obras publicadas para analizar datos sin autorización ni remuneración, posibilidad que podía incluir contenidos periodísticos destinados al entrenamiento de sistemas de inteligencia artificial, lo que motivó el rechazo de asociaciones de prensa, televisión y derechos de autor.

Si bien la ley despachada por el Congreso en agosto no incorporó dicha disposición, la discusión podría reabrirse durante el debate que busca regular los sistemas de IA, actualmente en segundo trámite constitucional en el Senado.

De acuerdo al informe, los medios regionales seguían esperando pagos del Servicio Electoral por publicaciones de nóminas electorales realizadas en 2025, "situación que mantiene un impacto potencial sobre su sostenibilidad económica y capacidad para contribuir al pluralismo informativo y a la cobertura descentralizada".

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Durante el periodo se han registrado además ataques contra periodistas y equipos de televisión y radio durante manifestaciones que evidencian riesgos en terreno, sin medidas concretas que contribuyan a su protección ni avances de proyectos de ley en esa dirección en el Congreso.

En junio pasado, recuerda el capítulo chileno del documento, la Justicia condenó a cinco años de presidio a dos exfuncionarios por interceptar ilegalmente las comunicaciones del periodista Mauricio Weibel en 2017; seguidamente, el fiscal nacional, Ángel Valencia, emitió instrucciones para proteger fuentes confidenciales, limitar diligencias intrusivas e investigar de oficio delitos contra trabajadores de las comunicaciones.

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Persisten dudas sobre la implementación de la Ley de Protección de Datos Personales, luego de que el Senado rechazara en mayo las designaciones para dirigir la agencia encargada de aplicarla, y el Gobierno propusiera postergar su entrada en vigor hasta diciembre de 2027, iniciativa que aún seguía en trámite al cierre del informe. EFE